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三星電子2023年Q4營利衰退 仍看好2024需求復甦

2024/1/31 18:41
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（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國三星電子（Samsung Electronics）今天公布2023年第4季營業利潤衰退34.57%，儘管上季財報表現欠佳，三星仍看好2024年科技裝置需求持續復甦。

法新社和路透社報導，三星電子去年10至12月的第4季營利，從前一年同期的4兆3100億韓圓滑降至2兆8200億韓圓。

三星電子去年第4季銷售額小降3.8%，來到67兆7800億韓圓，第4季淨利則較前一年同期大減73.4%，至6兆3400億韓圓。

身為全球最大記憶體晶片和智慧型手機製造商之一，三星電子將上季財報欠佳歸咎於需求疲軟，但仍樂觀看待2024年展望。

三星電子表示，2024年記憶體晶片和科技需求會持續復甦。

三星電子指出，隨著人工智慧（AI）的運用擴大，行動裝置和個人電腦製造商將使用更多、更好的晶片。同時老舊伺服器的汰舊換新潮也有助於需求逐步復甦。

三星電子透過聲明說：「儘管面臨諸多潛在困難，包括利率政策、地緣政治議題，記憶體業預估2024年市場將持續復甦。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1130131

#三星電子
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