中國經濟放緩 美媒：巴西成新興市場投資目標

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（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，中國經濟復甦失去動力和前景不樂觀的預測，使巴西成為外國投資者在新興市場中的目標。

巴西投資公司Quantzed股東喬治（Ricardo Jorge）認為，中國的成長低於預期，巴西的一些積極因素可能會引起投資人的注意，如擁有強大的農業綜合企業、可再生能源矩陣和遠離地緣政治衝突。

此外，與其他正在對抗通貨膨脹上升的新興國家相比，巴西央行幾項重要的經濟措施，有助於提高投資人的信心，例如目前的降息週期。

根據報導，巴西基金管理公司Equus Capital分析，因為外界對中國經濟復甦的期望仍然很低，指向巴西的外資流動至少在中期會繼續下去。

中國正陷入一系列經濟問題，如住房危機、通貨緊縮、創紀錄的青年失業率和人口老齡化。近期，北京表示將加強有助於穩定市場信心的措施。

報導指出，儘管2023年中國國內生產毛額（GDP）成長5.2%，仍低於過去10年的平均水準。世界銀行（WB）預測，2024年中國經濟將放緩至4.5%，出現30年來最慢的成長速度。

此外，世界銀行1月發布的「全球經濟展望」報告顯示，鑒於投資限制、人口狀況和生產率難以恢復等一系列不利因素，預計2025年經濟成長將進一步放緩。

根據報導，這些因素進一步讓消費者打消花錢的念頭，公司失去招聘和投資動力。從長遠來看，將衝擊國家經濟發展，未來充滿挑戰。而今年初，中國股市也面臨自2016年以來最糟糕的開局。

中國商務部表示，2023年11月，中國的外國直接投資（FDI）指標自1998年以來首次轉為負值，比2022年下降8%。

Equus Capital股東巴斯龔塞尤斯（Felipe Vasconcellos）分析，巴西可以被視為全球舞台上的「熱門話題」，因為隨著中國經濟失去動力，巴西對國際投資人更具吸引力。

根據巴斯龔塞尤斯對2023年拉丁美洲外國投資流量數據分析，巴西在服務業、製造業和自然資源部門脫穎而出，吸收了該地區外國投資總額的41%，較上年成長97%。

巴斯龔塞尤斯指出，拉丁美洲和新興國家的外國投資流集中在巴西，巴西是海外外國直接投資增加最多的國家之一。2023年巴西證券交易所外資規模超過巴西幣550億元（約新台幣3473.52億元）

報導引述聯合國的一份報告顯示，2023年下半年，拉丁美洲和加勒比海地區獲得創紀錄的外國直接投資流量，與2021年相比，跨境資產購買收入成長55.2%。

在排名中，美國仍然是吸引投資最多的國家，巴西位居第2，加拿大和墨西哥位居第3，再其次是中國。

世界銀行預測，拉丁美洲將在2024年小幅成長2.3%，2025年進一步升至2.5%。（編輯：馮昭）1130203