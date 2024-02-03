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日本地鐵站內賣打折麵包 估年減1.2噸食物浪費

2024/2/3 15:01
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本橫濱市一處地下鐵車站內擺放一座自動販賣機，專門用來出售打折的未過期麵包。利用車站關門時間晚於店家的優勢，這種方式據稱一年可減少約1.2公噸的食物浪費。

日本讀賣新聞報導，為解決還在「賞味期限」內，卻因未能在店家營業時間內售出，導致最後不得不丟棄的食物浪費，橫濱市營地下鐵關內站內，設有一台專門販售麵包的投幣式置物櫃「自動販賣機」。

橫濱市政府等單位為有效利用關內站內的相關空間進行這項企劃，由位於金澤區的業者設置自動販賣機、中區一家麵包業者提供麵包，與市府進行合作。

在讀賣新聞記者採訪的1月25日當天，麵包業者將晚間7時店面打烊時未售出的麵包，以約7折價格放進這座自動販賣機內販售，販售時間持續到末班車發車前。

這些自動販賣機內放置的麵包經常在晚間銷售一空，就連1月25日在業者補貨前，已經可以看到不少民眾排隊等待購買。

橫濱市政府負責人員說，如果能讓民眾意識到可以吃的食物不斷被浪費的話，「我們會感到很高興」。（譯者：黃名璽/核稿：侯姿瑩）1130203

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