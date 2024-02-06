更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
19種癌症次世代基因定序納健保 最高補助3萬最快5月上路
首頁 / 國際

日本擬移植豬腎至人體胎兒 當洗腎前過渡療法

2024/2/6 19:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）日本研究團隊正在計劃一項臨床研究，將豬腎暫時移植到患有嚴重腎臟病的人類胎兒體內，作為嬰兒出生後開始洗腎前的過渡療法。他們預計今年向日本政府認定的委員會提出申請。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，若這項研究計畫實現，將是日本國內第一個將動物器官移植到人體的異種移植案例，有望緩解器官捐贈者不足的狀況。

研究團隊由東京慈惠會醫科大學、日本國立成育醫療研究中心等組成。

根據研究計畫，醫療團隊將從受精後30天的豬隻胎兒體內取出約2毫米的腎臟，並將豬腎移植到腎臟無法正常形成的人體胎兒內。移植手術預計在預產期約4週前進行，並藉由特殊的注射針植入豬腎至胎兒背部皮下。

而移植後的腎臟將與周圍的血管自然結合，每天有望產生數十毫升的尿液。而胎兒出生後，醫療團隊預計從嬰兒背部插入導管排出體內的尿液，作為嬰兒可安全接受血液透析之前的過渡療法。

而嬰兒開始接受血液透析後，醫療團隊將摘除嬰兒體內的豬腎。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，將動物器官移植到人體的異種移植也存在倫理層面的課題，研究團隊將在今年夏天之後舉辦公開講座，以尋求一般民眾的理解，並預計在今年通過研究機構的倫理委員會的審查後，向日本政府認定的委員會提出申請。

身為研究團隊一員的東京慈惠會醫科大學教授橫尾隆表示，這種療法有望提供重症嬰兒存活希望，在社會容許的範圍內一邊驗證安全性、有效性、倫理層面的同時推動研究。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130206

#日本
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.221