歐盟公布2040年氣候目標 環保和發展間走政治鋼索

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（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天公布其2040年氣候目標，以及下一階段能源轉型的路線圖。此時距離歐洲議會大選還有4個月，歐盟正因農民對綠色改革的反抗受到衝擊。

法新社報導，擁有27個會員國的歐盟已承諾在2050年前達成碳中和，並為2030年制定首個中期目標，也就是使溫室氣體排放量相較1990年水準削減55%。

對於下一個里程碑，即2040年目標，工作文件顯示歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將以淨減排90%為目標，與其承諾的2020年至2030年削減速度大致相同。

但這一次，歐盟當局必須考慮對於綠色新政（Green Deal）社會和經濟影響日益不滿的情緒。近幾週的農民抗議活動表明了這一點。

在成功解決交通、能源和工業領域的綠色轉型後，綠色新政卻與農業界及歐洲議會（European Parliament）中的農業擁護者產生對立。

由於極右翼和民族主義政黨預計將在6月的歐洲議會選舉中取得重大勝利，氣候辯論已成為一觸即發的政治議題。

對於旨在實現歐盟氣候目標的一系列政策，歐洲右翼人士的反對聲浪越來越大，數名歐盟成員國領導人也呼籲「暫停」新的環境規則。

歐盟負責氣候政策的執行委員胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）上月警告，歐盟需要繼續「站穩雙腳」，一方面保有氣候野心，另一方面「確保維持商業競爭力，以實現公正轉型」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130206