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哈瑪斯稱正面回應停火提議 布林肯：有望達成協議

2024/2/7 12:48（2/7 12:52 更新）
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（中央社杜哈/加薩6日綜合外電報導）以哈戰爭將滿4個月，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯今天表示，已正面回應新的加薩停火提議；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，仍相信以哈雙方有可能達成協議。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）稱已對新的加薩停火提議做出回應，至於相關細節目前還不清楚。

哈瑪斯在聲明中表示，「以正面精神」回應這項提議，「確保全面且完全停火，結束對我們人民的侵略，並確保救援、庇護及重建，解除對加薩走廊的包圍，以及完成換囚」。

哈瑪斯高階官員哈馬德（Ghazi Hamad）以文字訊息告訴路透社，哈瑪斯的目標是讓關在以色列的巴勒斯坦囚犯盡可能被獲釋。

以色列總理辦公室今晚表示，參與相關協商的官員正仔細評估哈瑪斯回應的細節。

正在中東訪問的布林肯說，他7日訪問以色列時，將與以國官員討論哈瑪斯的回應。

不過，美國總統拜登在華府表示，哈瑪斯的回應「有點過頭」，但未提供更多說明。「我們不確定會如何發展，目前持續協商」。

布林肯在杜哈表示：「仍有許多工作要做，但我們持續相信，達成協議是有可能且必要的。」

一名要求匿名的哈瑪斯官員今天稍早向路透社重申，在未確保戰爭結束及以色列軍隊撤離加薩之前，不會允許釋放任何人質。

這項新的停火提議由美國及以色列情報首長與埃及、卡達官員逾一週前共同磋商擬定，以長期休戰交換哈瑪斯釋放仍扣押在加薩的人質。

消息人士透露，休戰將持續至少40天，期間哈瑪斯將先釋放平民人質，接著釋放士兵及交回死亡人質的遺體，換取以色列釋放巴勒斯坦囚犯。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）今天表示，仍被關在加薩的人質中，已有31人宣告死亡。

以色列先前說，去年11月110名人質獲釋後，還有136人被擄。以色列當時釋放遭其關押的240名巴勒斯坦人作為交換。

「華爾街日報」引述以色列與美國、埃及官員分享的資訊報導，可能有多達50名人質已死亡，意即還有約80名遭哈瑪斯擄走的人質仍活著。（譯者：侯姿瑩/核稿：徐睿承）1130207

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#以色列
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