東京旅遊新景點 麻布台之丘teamLab於2/9開幕

（中央社記者戴雅真東京7日專電）利用光影打造的數位藝術博物館teamLab Borderless將於9日在東京麻布台之丘（麻布台Hills）正式開幕，頭幾天門票已被搶訂一空，至4月中旬的門票也僅剩少許，民眾若要安排旅遊，務必記得提前訂票。

極具人氣的沉浸式博物館teamLab Borderless於2018年6月在台場開幕，一年內吸引全世界來自160個國家、約230萬人次參觀，因搬遷緣故在2022年8月閉館。如今遷移至麻布台之丘，比起另一個位於豐洲的teamLab Planets交通更便利，而且去年底新開幕的麻布台之丘還有% Arabica咖啡等台灣旅客熱愛的店鋪，預料將吸引更多參觀人潮。

teamLab團隊表示，teamLab Borderless主打的是沒有邊界的概念，要創造一個「沒有地圖的美術館」，館內有50個以上的藝術群，有些會移動，轉移到另外一個房間，有時還會合流產生新的作品。

像是館內最大展示空間，展出「無盡綻放的宏大生命 ─一 年復一年」（Proliferating Immense Life - A Whole Year per Year），表現花朵生死輪迴，重複著繁殖與消逝。參觀者觸碰花的時候，花朵會相繼凋零死去。這些花也會受其他作品影響，比如「走，走，走：探索，偏離，重聚」的肖像群如果移動到這個作品世界，花朵會更加茂盛，花朵也會延伸到其他作品世界。

「走，走，走：探索，偏離，重聚」大概是館內最有趣的作品之一，重新製作了2004年的作品「花紅」，加入更先進技術，以水墨畫的筆觸描繪出一個日式神話世界，有坐著牛車的青蛙，還有不斷蹦跳的兔子等。這個作品透過電腦程式實時地不斷描繪，而非預先製作的影像，因此會不斷變化，錯過就不會看到第二次。

另一個有趣作品是「彩繪海洋」，裡頭有大家創造的魚兒在盡情遨遊，旁邊有一個提供彩繪空間，讓參觀者彩繪魚的圖案。這些圖案會被注入生命，游入海洋，還會游出房間，游到其他作品裡去，甚至還會越過美術館的物理邊界，游到其他國家teamLab藝術展的「彩繪海洋」裡。親手彩繪的魚還可以變成徽章、毛巾、T恤等紀念品帶回家。

「泡泡宇宙」（Bubble Universe）則是全球首次公開，以teamLab新藝術計畫「認知世界中的存在」（Existence in the Cognitive World ）為主題創作，展示空間內充滿無數個球體，各個球體內部交織著不同的光線，有持續運動的光，也有完全靜止的光，還會與參觀者互動。停在球體附近不動時，最近的球體會閃耀強光並響起音色，光還會在球體之間傳播。這個展示空間的地板是鏡面，女性參觀者必須留意服裝。

館內也有可以歇腳的地方，不過在teamLab Borderless的「茶屋」裡，喝茶也成了一件作品。斟上一杯茶，茶中便會綻放花朵，只要還有茶水存在，花朵就會不斷地綻放，盛開。點上抹茶冰淇淋，則是會長出不斷生長的茶樹，隨著冰淇淋被享用，茶樹也會逐漸枯萎。（編輯：陳惠珍）1130207

數位藝術博物館teamLab Borderless將於9日在東京麻布台之丘（麻布台Hills）正式開幕，作品「泡泡宇宙」（Bubble Universe）為全球首次公開。中央社記者戴雅真東京攝 113年2月7日

數位藝術博物館teamLab Borderless將於9日在東京麻布台之丘（麻布台Hills）正式開幕，其中「彩繪海洋」讓參觀者彩繪魚的圖案。這些圖案會被注入生命，游入海洋。親手彩繪的魚還可以變成徽章、毛巾、T恤等紀念品帶回家。中央社記者戴雅真東京攝 113年2月7日