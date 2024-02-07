能源智庫：歐洲風力發電量去年首次超越天然氣電廠

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）根據歐洲環境與能源智庫Ember的資料，隨著化石燃料發電量急劇下降，歐洲的風力發電去年首次超越燃氣發電量，碳排量也隨之下降。

路透社報導，為了擺脫對俄羅斯燃料的依賴，同時作為2050年底前實現淨零排放目標的一環，歐洲正在加大再生能源發電力度。

Ember的報告顯示，歐洲的化石燃料發電量在2023年與前年相比下降19%，減幅創歷史新高，其中燃氣發電量下降15%，燃煤發電量下降26%。

數據顯示，與此同時，風力發電量上漲13%，占歐洲整體發電結構的18%。

氣候智庫Ember的全球分析主管瓊斯（Dave Jones）接受訪問時表示：「歐洲正在逐步汰除煤炭的路上，而且燃氣發電量已經連續4年下降，我們相信這種情況會持續下去。」

報告顯示，化石燃料發電量下降，和再生能源及核能發電量增長，使電力產業的碳排放量下降19%。

數據顯示，去年天然氣發電廠為歐洲提供將近17%的電力，燃煤發電量僅略高於12%。核能是去年最大的單一電力來源，占近23%，太陽能發電則占9%。

整體而言，再生能源去年在總發電量比例中達到創紀錄的44%。

資料顯示，由於工業消耗量下降和溫和的天氣，去年的電力需求下降3.4%，但瓊斯表示，今年的電力需求預計會上升，因為暖氣設備和車輛等更多產品使用電力驅動。

瓊斯說道：「再生能源需要跟上需求增長的步伐，如此才能達到減排目標。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130207