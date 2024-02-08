義大利能源公司碳捕捉封存站 估至2050儲存3億噸CO2

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（中央社米蘭7日綜合外電報導）義大利天然氣公司Snam表示，將正式啟動義大利氫能需求市場測試，並且徵集二氧化碳運輸和封存的意向書。該公司一項碳捕捉和封存計畫估2050年底前能儲存約3億公噸二氧化碳。

路透社報導，Snam發布聲明表示，這兩項倡議是公司支持義大利能源轉型更廣泛活動其中一環。

碳捕捉和封存（Carbon Capture and Storage）技術可以從大氣中移除工業活動過程產生的二氧化碳，或在排放時將其捕捉並儲存在地下。

國際能源總署（International Energy Agency）表示，碳捕捉和封存技術可以在達成全球氣候目標方面發揮重要作用。然而，批評人士認為，這可能會延長化石燃料的使用時間，並質疑這項技術是否具商業可行性。

Snam和義大利能源公司埃尼集團（Eni）去年宣布在拉溫納（Ravenna）近海設立一座碳捕捉和封存站的計畫，以協助高碳排的工業活動脫碳。

Snam還支持一項被稱為SoutH2走廊（SoutH2 Corridor）的管道興建計畫，將綠氫從北非運至義大利、奧地利和德國。

Snam將與義大利工業總會（Confindustria）合作進行市場測試，以確認和探索與製造業和能源密集產業相關的兩個戰略市場。

這項活動將於4月5日結束，測試結果會在今年第3季前匯總公布。

智庫歐洲諮詢聯盟-安博思（The European House-Ambrosetti）和這兩個集團共同編製的研究估計，Eni-Snam碳捕捉和封存站在2050年底前將能儲存約3億公噸的二氧化碳，總計產生625億歐元附加價值，並為義大利創造127萬個就業機會。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130208