越南挖掘沙黃文化遺址 考古學家講科學也敬鬼神

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）越南欲將轄內的沙黃文化遺址申請為世界遺產，考古學家段玉奎是幕後功臣。段玉奎從事考古30多年，曾夢見受邀至海底世界走走，不久就在當地打撈到載有陶瓷的16、17世紀沉船。

沙黃文化（Sa Huynh）距今已有3000多年，被認為是占婆文化的前身，由於相關遺址散落在越南中、南部沿海及其島嶼上，越南探勘挖掘並竭力將沙黃文化推向國際，除了解讀歷史密碼，也有強化聲索南海主權論述的政治目的。

根據統計，越南目前已開挖20多處的沙黃文化遺址，廣義省綜合博物館副館長段玉奎（Doan Ngoc Khoi）負責近10次的挖掘任務，共發現超過上萬件沙黃文化有關文物。而考古探勘除仰賴科學技術，冥冥之中也有股力量在牽引。

從事考古工作30多年的段玉奎向中央社表示，西元2000年初期，他率隊在廣義省（Quang Ngai）西茶（Tay Tra）桑河（Song Tang）河谷探勘一直沒有斬獲，2009年突然來了一場大洪水，意外讓考古工作取得突破。

沙黃文化距今已有3000多年，被認為是占婆文化的前身，相關遺址散落在越南中、南部沿海及其島嶼上。圖為位於廣義省的一處沙黃文化遺址。中央社記者陳家倫廣義省攝 113年2月13日

段玉奎說，河床遭洪水沖刷後，露出一層層土壤宛如蛋糕橫切面，他們一看就知道那是前人在此生活過的痕跡，進而說服相關單位支持考古隊進一步擴大開挖，經3年挖掘，果然找到很多文物。

這3年考古過程中，神奇的事情陸續發生。段玉奎回憶，由上百人組成的考古隊為了就近取水，便在河床上搭帳篷住下，每一次下雨，大水都會沖走河床上的一切，但他們的帳篷和人員都平安無恙。

沙黃文化還有一個特色就是會將逝世的人安葬在陶罐裡。段玉奎有天晚上夢見團隊在開挖遺址時受傷，他隔天一早提醒眾人安全第一，當天在吊掛一個罐墓時，鐵鍊突然斷成好幾截，但沒人被鐵鍊砸傷、罐墓也沒有破損。

除沙黃遺址外，廣義省海域因位於古代貿易航線上，過去還曾打撈出不少沉船。段玉奎回憶，1999年在廣義省平洲（Binh Chau）駐紮時，夢見有人邀請他到海底逛一逛，他驚醒後在桌前坐了一下才回床上睡覺，沒想到那個夢又繼續。

段玉奎說，這一次夢中出現3艘船，其中一艘滿是皇妃與宮女，這些人再次邀請他到海底走走，他在夢中以「家中還有父母要照顧無法前行」推辭。未料一個月後，一名地方官員來訊表示，當地漁民發現一艘沉船。

「潛入海底勘查的時候，景象和夢裡一模一樣」，段玉奎才恍然大悟是先人入夢欲提前告知消息。考古隊順利將沉船吊起，研究後得知這艘載著陶瓷的16、17世紀古船是被砲彈擊沉，船身與陶瓷碎片至今仍保存在館內。（編輯：陳慧萍）1130213