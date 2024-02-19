美將放鬆廢氣排放規定 轉型電動車時程恐延後

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國拜登政府厲行削減汽車廢氣排放、提高電動車市占比例的宏大計畫添變。兩名消息人士今天告訴路透社，拜登政府有意放鬆2030年前電動車產量占比的年度要求。

路透社報導，汽車製造商和聯合汽車工會（United Auto Workers,UAW）曾敦促拜登政府放緩電動車銷售增長的計畫。他們表示，電動車技術對許多美國主流消費者來說仍太過昂貴，充電基礎設施也需要更多時間擴充。

美國環境保護署（EPA）去年4月提出，2032年底前新車碳排放量需減少56%。根據美國環保署2027年至2032年要求的最初版本，汽車製造商在2030年底前應使電動車占新車生產量的60%，並在2032年底前達到67%，以滿足更嚴格的排放要求。

然而消息人士透露，根據預計最快下月公布的法規定案版內容，環保署將放慢步伐，修改原本提出的目標進程，鬆綁為在2030年底前電動車占汽車總產量比例不用到60%。

聯合汽車工會認為，美國環保署在嚴格程度上應採更為「漸進」的方式，在「更長的時間內」達成目標。

商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）由通用汽車公司（General Motors）、福特汽車公司（Ford Motor）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、豐田汽車（Toyota）、福斯汽車集團（Volkswagen）和其他企業組成。

「汽車創新聯盟」去年稱美國環保署的提案「不合理又難以實現」，並敦促「將電動車和插電式油電混合車2030年的占比要求，應降低為40%至50%」。美國的電動車銷量去年占比為8%。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130219