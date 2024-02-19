更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美將放鬆廢氣排放規定 轉型電動車時程恐延後

2024/2/19 17:14（2/19 22:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美國加州洛杉磯高速公路上的汽車。（路透社）
圖為美國加州洛杉磯高速公路上的汽車。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國拜登政府厲行削減汽車廢氣排放、提高電動車市占比例的宏大計畫添變。兩名消息人士今天告訴路透社，拜登政府有意放鬆2030年前電動車產量占比的年度要求。

路透社報導，汽車製造商和聯合汽車工會（United Auto Workers,UAW）曾敦促拜登政府放緩電動車銷售增長的計畫。他們表示，電動車技術對許多美國主流消費者來說仍太過昂貴，充電基礎設施也需要更多時間擴充。

美國環境保護署（EPA）去年4月提出，2032年底前新車碳排放量需減少56%。根據美國環保署2027年至2032年要求的最初版本，汽車製造商在2030年底前應使電動車占新車生產量的60%，並在2032年底前達到67%，以滿足更嚴格的排放要求。

然而消息人士透露，根據預計最快下月公布的法規定案版內容，環保署將放慢步伐，修改原本提出的目標進程，鬆綁為在2030年底前電動車占汽車總產量比例不用到60%。

聯合汽車工會認為，美國環保署在嚴格程度上應採更為「漸進」的方式，在「更長的時間內」達成目標。

商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）由通用汽車公司（General Motors）、福特汽車公司（Ford Motor）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、豐田汽車（Toyota）、福斯汽車集團（Volkswagen）和其他企業組成。

「汽車創新聯盟」去年稱美國環保署的提案「不合理又難以實現」，並敦促「將電動車和插電式油電混合車2030年的占比要求，應降低為40%至50%」。美國的電動車銷量去年占比為8%。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130219

#拜登
#美國
#美國環保署
#路透社
#電動車
#淨零國際
#碳排
延伸閱讀
川普若返白宮美國恐再退出巴黎氣候協定 可能發展一次看美環保署提交車輛減排案 傳統車商跳腳亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳歐盟將設2040減碳90%目標 碳移除新科技是關鍵歐洲上路車輛碳排10年來幾無減少 報告示警恐難達2030年減碳目標
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41