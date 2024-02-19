西班牙劇院「台灣全景」專題 台灣兩舞團門票完售

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（中央社記者胡家綺馬德里19日專電）台灣舞團「微光製造」和「丞舞製作團隊」17至18日在西班牙巴塞隆納花市劇院「台灣全景」舞蹈專題登台，展現台灣當代舞蹈藝術的獨特活力，票券早早完售，演出迴響熱烈。

西班牙巴塞隆納花市劇院（Mercat de les Flors）在駐西班牙代表處文化組協助下舉辦「台灣全景」（Panorama TAIWAN）舞蹈專題，去年11月先邀請雲門舞集和LEE\VAKULYA雙人組獻藝，本月17至18日又安排「微光製造」及「丞舞製作團隊」登台。

第一次在西班牙登台的微光製造帶來作品「捺撇」，以紙張與墨跡雙人舞發展創作，試圖拆解存在之間的關聯，與觀眾一同反思「我們」的構成，從兩人關係對立與平衡的取捨之間，衝撞出新的肢體語彙，為作品賦予獨特的敘事手法。

微光製造藝術總監王宇光表示，捺撇是從中文字「人」的兩筆畫開始發展的雙人舞蹈作品，手作的潔白宣紙會因舞蹈動作而留下墨跡，由此與觀眾一同在劇場裡刻畫出因關係的種種面向所留下的痕跡。

王宇光告訴中央社，第一次來到西班牙演出，比較難適應西班牙的「食差」，因為西班牙人晚餐吃得晚，餐廳都是晚上8點後才開始營業。

丞舞製作團隊睽違5年再度登上西班牙舞台，帶來長篇作品「浮花」，舞者化身水中載浮載沉的水燈，透過細緻的肢體與手姿迴旋更迭，演繹水面下的萬物流轉，呼應生命中的千百迴腸，而每個人都是跟隨命運起伏的一朵浮花。

丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞表示，他以浮花悼念已逝的父親，也對當前的人生進行解剖式思辨。作品靈感「燈光會熄滅，記憶永留存」，取材自台灣民間信仰「放水燈」的祈福儀式。

丞舞製作團隊自2015年開始深耕歐陸市場，在西班牙國際編舞大賽脫穎而出後，獲得在西班牙多個城市巡演的機會，因此對西班牙有著深厚的情感。蔡博丞對中央社說，他對西班牙觀眾記憶深刻，因為他們非常熱情，總是不吝嗇地給予團隊鼓勵及支持，如果是很喜歡演出，甚至會在劇院外守候，只為了親自表達讚賞、為舞團加油。

兩個舞團兩日演出的門票都早早完售一空，演出時座無虛席。17日首演成功後，駐西班牙代表處文化組並與花市劇院合作舉辦充滿「台味」的交流酒會，與現場觀眾及舞蹈界人士分享台灣小吃包括鹽酥雞、炒米粉、茶葉蛋等，大受歡迎。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄向中央社表示，本次「台灣全景」舞蹈專題，提供西國觀眾視覺及味覺饗宴，台灣藝術與美食的文化交流都大獲成功。

西班牙巴塞隆納花市劇院創建超過30年，是南歐首屈一指的舞蹈之家，亦為「動態藝術」（movement arts）的重要推手。2019年起與台灣國家表演藝術中心國家兩廳院展開合作，2022年開始進行編舞家駐館交換計畫，聚焦兩地舞蹈人才的交流合作。「台灣全景」舞蹈專題即為合作成果，旨在向西國觀眾展示台灣舞蹈界的豐富性和活力。（編輯：陳承功）1130219

西班牙巴塞隆納花市劇院「台灣全景」舞蹈專題17日首演後，與駐西班牙代表處文化組合辦充滿「台味」的交流酒會，與現場觀眾分享台灣小吃包括鹽酥雞、炒米粉、茶葉蛋等，大受歡迎。（駐西班牙代表處文化組提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 113年2月19日

台灣舞團「丞舞製作團隊」睽違5年再度登上西班牙舞台，17至18日在西班牙巴塞隆納花市劇院「台灣全景」舞蹈專題演出長篇作品「浮花」，舞者化身水中載浮載沉的水燈，演繹水面下的萬物流轉，呼應生命中的千百迴腸，每個人都是跟隨命運起伏的一朵浮花。（丞舞製作團隊提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 113年2月19日

台灣舞團「微光製造」的作品「捺撇」是從中文字「人」的兩筆畫開始發展的雙人舞蹈，手作的潔白宣紙會因舞蹈動作而留下墨跡，由此與觀眾一同在劇場裡刻畫出因關係的種種面向所留下的痕跡。（微光製造提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 113年2月19日