印度兩客機險相撞 空中防撞系統生效避免災難

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（中央社記者林行健新德里20日專電）印度一家廉價航空公司的客機，因起飛後錯誤轉向，險些與自家公司另一架客機相撞，所幸空中防撞系統發生作用，避免一場災難。印度民航局正對此進行調查。

根據印度時報（TOI）今天的報導，去年底，印度靛藍航空公司（IndiGo）一架A321型客機從德里國際機場起飛，但起飛後卻左偏靠向另一條飛機跑道的起飛路線，險些與另一架剛起飛的同公司客機相撞。

報導引述印度飛機事件調查局（AAIB）的報告說，兩客機「在最靠近的垂直間隔（400英尺）時，橫向間隔為 1.2海里；在最靠近的橫向間隔（0.2海里）時，垂直間隔為800英尺」。

根據飛航規範，飛機在空中飛行時必須保持至少1000 英尺的垂直間隔和5海里的橫向間隔。

印度時報說，所幸空中防撞系統（TCAS）在關鍵時刻發生作用，向這兩架飛機發出警報，讓它們即時相互飛離，無人在事件中受傷，兩架飛機也未受損。

靛藍航空公司尚未就此發布聲明。

1996年11月12日，沙烏地阿拉伯航空公司一架客機與哈薩克航空公司一架貨機在德里附近上空相撞，事件發生後，印度民航局建議所有在印度空域運作的飛機應安裝空中防撞系統。

空中防撞系統會向飛機駕駛員發出2道通知，第1道警告飛機有相撞的危險，第2道通知則指示相關飛機應如何避免相撞。（編輯：周永捷）1130220