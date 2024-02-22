研究：美再生能源投資創新高 恐仍無助氣候達標

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）一份最新的分析指出，美國對風力、太陽能發電的投資去年創新高，但如此擴展幅度仍不足以讓美國達成自身所設的氣候目標。

路透社報導，由普林斯頓大學（Princeton University）、麻省理工學院（MIT）、榮鼎集團（Rhodium Group）與非營利組織能源創新（Energy Innovation）研究人員共同撰寫的一份報告，分析美國欲達標2030年底前溫室氣體減排40%所需的投資。

2030年底前溫室氣體減排40%，是美國總統拜登在2022年的降低通膨法案（IRA）端出的標誌性氣候目標。

然而報告的發現憂喜參半。

報告指出，公共事業的大型清潔能源設施因許可證核發與電網連接延宕，以及獲取設備方面遇到挑戰而受阻，不過電動車的銷售則達到研究人員預測。

降低通膨法案提供電動車與風力、太陽能等清潔能源科技優渥的減稅。

美國去年的小型車銷售裡，9.2%為零碳排車種，屬研究人員預期數值8.1%到9.4%的高標。不過報告認為，電動車銷售的成長今年可能無法如去年般增長50%，但只要維持30%到40%的成長幅度，美國依然有機會達成氣候目標。

零碳排發電與存儲去年雖大增32%至32.3吉瓦（GW），但低於研究模型所建議的每年45到79吉瓦增幅。

報告指出，美國若想繼續朝達成氣候目標邁進，今年必須增加60到127吉瓦的零碳排發電，但研判新增量很可能無法達標。

研究人員表示，過了2024年之後，清潔能源裝置容量應進一步增加，達到每年70至126吉瓦。（譯者：陳亦偉）1130222