傳歐盟折衷提案 2032年前暫免境內島嶼航空燃料稅

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）一份文件草案顯示，歐洲聯盟（EU）正就歐盟境內向島嶼徵收造成汙染的航空燃料稅豁免問題進行談判，此舉可能會使愛爾蘭、賽普勒斯、馬爾他、西班牙和希臘等國受益。

路透社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）為使能源稅賦更加氣候友好，於2021年提出全面改革，內容包括逐步對27個成員國國內的航班燃料徵稅；目前歐盟的航空燃油享有免稅待遇。

根據路透社見到、由歐盟輪值主席國比利時起草的折衷提案顯示，各成員國正對依賴空運和航運進行運輸與貿易的島嶼─包括島國和擁有島嶼領土的國家，制定更寬鬆規則進行協商。

這項折衷草案將在2032年底前免除島嶼的噴射機燃油稅，其他國家則將從2028年起適用歐盟最低稅率，並逐步提高。歐盟成員國將能在這項政策通過後立即引入本國稅制。

這些改變是為贏得島嶼國家的支持，因為他們擔心這項政策將對經濟造成尤為嚴重的打擊。根據折衷草案，這些島嶼還將獲得歐盟航運最低稅率的部分豁免。

改變歐盟稅收政策極其困難，因為需要得到所有成員國的一致同意，這意味著任一國家的政府都能阻擋。

然而，豁免這些島嶼可能阻礙這項政策減少溫室氣體排放的成效。

倡議組織歐洲運輸環境聯合會（European Federation for Transport and Environment）指出，往返島嶼的航班占歐盟境內航班燃料消耗總量約22%。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130303