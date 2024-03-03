更多編輯台推薦新聞：
秋廣優人英雄訪問跳針答「我愛台灣」圈粉 被爆守備看啦啦隊恍神
運動

秋廣優人英雄訪問跳針答「我愛台灣」圈粉 被爆守備看啦啦隊恍神

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲
文化

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

傳歐盟折衷提案 2032年前暫免境內島嶼航空燃料稅

2024/3/3 16:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）一份文件草案顯示，歐洲聯盟（EU）正就歐盟境內向島嶼徵收造成汙染的航空燃料稅豁免問題進行談判，此舉可能會使愛爾蘭、賽普勒斯、馬爾他、西班牙和希臘等國受益。

路透社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）為使能源稅賦更加氣候友好，於2021年提出全面改革，內容包括逐步對27個成員國國內的航班燃料徵稅；目前歐盟的航空燃油享有免稅待遇。

根據路透社見到、由歐盟輪值主席國比利時起草的折衷提案顯示，各成員國正對依賴空運和航運進行運輸與貿易的島嶼─包括島國和擁有島嶼領土的國家，制定更寬鬆規則進行協商。

這項折衷草案將在2032年底前免除島嶼的噴射機燃油稅，其他國家則將從2028年起適用歐盟最低稅率，並逐步提高。歐盟成員國將能在這項政策通過後立即引入本國稅制。

這些改變是為贏得島嶼國家的支持，因為他們擔心這項政策將對經濟造成尤為嚴重的打擊。根據折衷草案，這些島嶼還將獲得歐盟航運最低稅率的部分豁免。

改變歐盟稅收政策極其困難，因為需要得到所有成員國的一致同意，這意味著任一國家的政府都能阻擋。

然而，豁免這些島嶼可能阻礙這項政策減少溫室氣體排放的成效。

倡議組織歐洲運輸環境聯合會（European Federation for Transport and Environment）指出，往返島嶼的航班占歐盟境內航班燃料消耗總量約22%。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130303

#歐洲聯盟
#歐洲聯盟執行委員會
#淨零國際
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.201