日本北海道離島利尻山雪崩 獲救4人1命危1重傷

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本繼昨天發生兩起雪崩意外後，今天又在北海道離島的利尻山發生一起雪崩，搜救人員雖然救出被雪埋住的4人，但其中1名女性呈現意識不清命危狀態，另有1名男性受到骨折重傷。

日本北海道文化放送（UHB）報導，利尻山這起雪崩造成1人命危1人重傷。

消防等單位表示，意外發生當時正在進行山岳滑雪的8人中有4人遭雪崩波及，雖然搜救人員後來從雪中救出4人，但40多歲女性呈現意識不清的命危狀態，1名20多歲男性嚮導受到腳部骨折重傷，其餘兩人未受傷。

事發當時在利尻富士町有發布大雪及雪崩的「注意報」。

朝日電視台報導，這起雪崩共有4人遭波及，其中1人為意識不清的命危狀態。

警方表示，雪崩地點位於利尻山東側斜坡、約海拔300公尺到400公尺處，當時正在進行山岳滑雪的8人中有4人遭波及，這4人也包括嚮導在內。

日本放送協會（NHK）報導，北海道警察本部表示，今天中午12時30分過後，接獲北海道北部利尻島上利尻山發生雪崩波及數人的通報。

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根據NHK在利尻機場設置的攝影機所拍攝畫面，下午3時30分左右，一架北海道警察本部的直升機降落，將看似獲救的一人從直升機搬到一旁待命的救護車上。另外，下午4時20分左右，北海道政府的防災直升機也降落利尻機場，將看似獲救的另一人送上救護車。

利尻山海拔1721公尺，因為擁有壯麗景觀，相當受到登山客等人士歡迎。利尻富士町公所表示，很多人會在冬季時上山進行山岳滑雪，由嚮導率領的團體活動也相當盛行。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130303