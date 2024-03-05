為窮國籌錢應對暖化 歐盟想讓化石燃料業出資

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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）一份文件草案顯示，歐盟準備要求化石燃料產業出錢幫貧窮國家對抗氣候變遷。協助窮國因應氣候問題是聯合國設定目標，各國將於年底的氣候峰會討論相關出資議題。

路透社報導，今年的聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29，即俗稱的聯合國氣候峰會）11月於亞塞拜然首都巴庫舉行，屆時各國需就工業化富裕國家應資助多少經費給窮國應對暖化後的氣候災變達成共識。

有鑒致命熱浪、乾旱和海平面上升帶來的災損不斷攀升，新的氣候融資目標預計將遠高於現有的富國向聯合國承諾額度，即從2020年起每年支出1000億美元，然而就連此一目標富國也都未能按時達成。

一份供本月稍晚舉行的歐盟外長會議聲明草案顯示，擁有27個成員的歐盟將主張石油、天然氣產業應為出錢給窮國應對氣候變遷有所貢獻。

不過這份設定歐盟今年在氣候外交方面優先要務的聲明草案，在外長會議前仍有可能調整。

路透社掌握到的這份草案聲明寫道：「認識到僅靠公共財政無法提供新目標所需資金，應確認並利用來自各種管道（包括來自化石燃料領域）作為新闢、額外、創新資金的來源」。

各國屆時必須在COP29大會決定新的氣候融資目標，究竟是僅限公共資金，還是民間部門與國際機構也應納入出錢，好滿足發展中國家激增的需求。

經濟合作暨發展組織（OECD）此前表示，到2025年底前，窮國實際所需的氣候資金恐達每年1兆美元之譜。

歐盟負責氣候議題的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）此前表示，他會努力爭取各國支持設置國際性的化石燃料稅。面對石油與天然氣大國乃至化石燃料業界反彈，要取得全球普遍支持這項舉措的難度不低。（譯者：陳亦偉）1130305