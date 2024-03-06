促進綠色經濟和潔淨能源轉型 泰國盼與澳洲合作

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（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）泰國總理賽塔出席東協和澳洲特別峰會時表示，希望澳洲可以在促進綠色經濟以及潔淨能源轉型上和東協合作，泰國希望到了2040年，再生能源能夠占國家總能源的5成。

東南亞國家協會－澳洲特別峰會（ASEAN-Australia Special Summit 2024）4日至6日在墨爾本登場，慶祝澳洲成為東協首個對話夥伴50週年。峰會由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）主持，東協多國領袖出席。

泰國總理府今天發布新聞稿指出，賽塔（Srettha Thavisin）在澳洲時間6日上午的全體領導人會議中提出未來合作的兩大重點，第一個是無縫連結，包括貿易、投資、基礎建設、人才和數位的連結；第二個是共同促進一個更綠化的區域。

賽塔指出，促進綠色經濟以及潔淨能源轉型是機會也是挑戰。澳洲可以協助東協各國建立電動汽車的生態系統，並投資再生能源和永續燃料，透過綠色分類系統以及發行永續債券，促進綠色永續金融。他也期待澳洲可以分享碳權市場的科技和專業知識，協助東協執行碳中和的戰略計畫。

賽塔在同日下午的領導人非正式會議中再度提到相關議題。他表示，對抗氣候變遷需要大家共同合作，泰國的目標在成為潔淨能源的主要生產者以及電動汽車的中心；泰國希望到了2040年，再生能源能夠占國家總能源的5成。

賽塔表示，為了吸引私人企業投資，泰國發行綠色債券，並計畫在今年稍晚發行永續發展連結債券；同時泰國正在起草氣候變遷法案和乾淨空氣法案；也正和鄰近國家制定乾淨天空戰略（CLEAR Sky Strategy）共同行動方案，以解決跨境的空氣汙染問題。

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國際政治上，賽塔表示，東協和澳洲都同意印太區域是開放、包容且尊重法治的區域，要實現這目標，強權間必須有穩定關係，因此泰國支持美國和中國加強關係。

賽塔並提到緬甸軍事政變後的情勢。他表示，根據東協5點共識，泰國向緬甸人民提供人道援助，希望可以促成各方對話，並建立一個能讓緬甸和國際社會互動的平台，希望澳洲可以支持這個提案。（編輯：馮昭）1130306