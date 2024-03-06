更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全國掛號費上限取消 醫事司：地方可自訂標準或維持備查制
首頁 / 國際

促進綠色經濟和潔淨能源轉型 泰國盼與澳洲合作

2024/3/6 16:11（3/6 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
泰國總理賽塔6日出席東協和澳洲特別峰會的全體領導人會議時表示，希望澳洲可以在促進綠色經濟以及潔淨能源轉型上和東協合作。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 113年3月6日
泰國總理賽塔6日出席東協和澳洲特別峰會的全體領導人會議時表示，希望澳洲可以在促進綠色經濟以及潔淨能源轉型上和東協合作。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 113年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）泰國總理賽塔出席東協和澳洲特別峰會時表示，希望澳洲可以在促進綠色經濟以及潔淨能源轉型上和東協合作，泰國希望到了2040年，再生能源能夠占國家總能源的5成。

東南亞國家協會－澳洲特別峰會（ASEAN-Australia Special Summit 2024）4日至6日在墨爾本登場，慶祝澳洲成為東協首個對話夥伴50週年。峰會由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）主持，東協多國領袖出席。

泰國總理府今天發布新聞稿指出，賽塔（Srettha Thavisin）在澳洲時間6日上午的全體領導人會議中提出未來合作的兩大重點，第一個是無縫連結，包括貿易、投資、基礎建設、人才和數位的連結；第二個是共同促進一個更綠化的區域。

賽塔指出，促進綠色經濟以及潔淨能源轉型是機會也是挑戰。澳洲可以協助東協各國建立電動汽車的生態系統，並投資再生能源和永續燃料，透過綠色分類系統以及發行永續債券，促進綠色永續金融。他也期待澳洲可以分享碳權市場的科技和專業知識，協助東協執行碳中和的戰略計畫。

賽塔在同日下午的領導人非正式會議中再度提到相關議題。他表示，對抗氣候變遷需要大家共同合作，泰國的目標在成為潔淨能源的主要生產者以及電動汽車的中心；泰國希望到了2040年，再生能源能夠占國家總能源的5成。

賽塔表示，為了吸引私人企業投資，泰國發行綠色債券，並計畫在今年稍晚發行永續發展連結債券；同時泰國正在起草氣候變遷法案和乾淨空氣法案；也正和鄰近國家制定乾淨天空戰略（CLEAR Sky Strategy）共同行動方案，以解決跨境的空氣汙染問題。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國際政治上，賽塔表示，東協和澳洲都同意印太區域是開放、包容且尊重法治的區域，要實現這目標，強權間必須有穩定關係，因此泰國支持美國和中國加強關係。

賽塔並提到緬甸軍事政變後的情勢。他表示，根據東協5點共識，泰國向緬甸人民提供人道援助，希望可以促成各方對話，並建立一個能讓緬甸和國際社會互動的平台，希望澳洲可以支持這個提案。（編輯：馮昭）1130306

#再生能源
#氣候變遷
#艾班尼斯
#東協
#泰國
#澳洲
#賽塔
#淨零國際
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.235