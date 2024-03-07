進口糧食影響生計 波蘭農夫控遭環保政策與政客利益出賣

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（中央社記者彭維楀華沙7日專電）6日早上波蘭各地農民聚集華沙，抗議歐盟環保政策使讓農民必須依照歐盟規定進行農業種植、生產、減少碳排放，卻輕易允許未符合歐盟規定，包括烏克蘭、俄羅斯、南美等地的農糧進口，影響生計。

抗議當天，波蘭警察在所有聯外道路路口佈滿了警力與警車，為阻止來自波蘭各地農夫駕駛農具機械卡車進入華沙市區進行抗議。來自波蘭各地的農夫聚集在華沙市政府，抗議歐盟的環保政策使得農夫必須依照歐盟規定進行農業種植與生產，減少碳排放等。但歐盟卻輕易允許來自烏克蘭、俄羅斯、南美等地的農糧進口到歐盟，且完全沒有符合歐盟規定，只因國家政客彼此在政治貿易之間的協商與談判。

在歐洲統計（Eurostat）官網，2022年7月波蘭從烏克蘭進口農糧約為17萬噸，到2022年11月高達483萬噸，去年3月也有高達249萬噸的進口數量。而歐洲前五大進口俄羅斯農糧的國家分別為愛沙尼亞，義大利，荷蘭，德國與波蘭。成長幅度與2022年相比，都超過100%以上的進口幅度。

根據合法公報（Gazeta Prawna）報導，波蘭農民聚集在波蘭總理辦公室前，焚燒一具棺材上面寫著歐盟的環保政策（Green Deal），以及歐盟的國旗。表示歐盟農民成為歐盟環保政策下的犧牲者，並要求減少環保政策中的條款，讓農民生計得以維生，並減少來自非歐盟區域的農糧進口，以防止不公平的削價競爭和雙重標準。

法律與公民正義黨（PiS）在2023年執政時有暫時執行烏克蘭以及俄羅斯等地的農糧禁運，但實際上歐盟還是具有此政策的主導權。因此波蘭農民已在2023年便持續抗議此不公平之舉，間接造成波蘭與烏克蘭間的緊張關係。

在歐盟境內不止波蘭農民抗議，法國，西班牙，德國，比利時等國農民都相繼在此之前進行抗議。VOX報導，法國農民表示，歐盟與南美國家，巴西，阿根廷，巴拉圭、烏拉圭簽訂的貿易協定，又稱Mercosur。該協議降低對從這幾個國家農產品的進口的關稅，這也是造成歐盟農民普遍生計困難的問題核心之一。

波蘭新政府總理圖斯克（Tusk）表示，上週已經與農民會面進行了解，本週末也會再次與農民召開會議，了解要如何解決目前的問題。此事不非波蘭境內的單獨議題，已是歐盟所有農民的共同困擾。（編輯：陳承功）1130307