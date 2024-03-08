薩丁尼亞島除外 義大利2025年底前逐步汰除燃煤

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（中央社羅馬7日綜合外電報導）義大利環境和能源安全部長弗拉廷告訴國會，除薩丁尼亞島（Sardinia）之外，全國將致力於2025年底前停止燃煤發電，並說政府將代之以增設燃氣發電廠。

路透社報導，作為減緩氣候變遷努力的一環，歐盟正在內部逐步汰除化石燃料。

但與燃氣發電廠相比，燃油和燃煤發電廠更容易造成污染；一些國家政府認為，再生能源裝置容量能獲提升之前，燃氣發電可協助減少碳排。

弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）說：「發電結構棄用燃煤的中程目標期限2025年12月31日，距此已非常迫近。更新後的國家能源與氣候計畫（National Energy and Climate Plan）將更為確認。」

不過弗拉廷表示，薩丁尼亞島要到2026年至2028年間才會停止燃煤發電。

在過去2年間，義大利已經批准建設4座新的燃氣發電廠，預計產生3400千瓩（MW）電力。

歐盟為義大利設定2030年底前減少43.7%碳排的目標，但義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的右翼政府承認，需要付出更大努力才能在時程內達標。

弗拉廷向國會議員匯報能源情況時表示，義大利已幾乎停止依賴向俄國進口天然氣，這是自2022年2月俄國入侵烏克蘭以來，義大利政府的一項重要政策目標。

弗拉廷說，義大利2023年從俄國進口的天然氣只占總進口量4%，而來自阿爾及利亞的天然氣占比從28%成長到36%。他還說，液化天然氣（LNG）的進口量也有所增加，尤其是來自卡達和美國。

弗拉廷說：「天然氣存儲量目前約為64%，預計在3月底會降至約45%，不過這仍然算存量處於高點。」（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130308