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全球專利申請件數14年來首降 經濟不確定性影響創新

2024/3/8 18:49
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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）聯合國（UN）旗下世界智慧財產權組織今天表示，由於經濟環境的不確定，去年全球專利申請件數減少近2%，是14年來首次下跌，這個現象「令人擔憂」。

路透社報導，負責管理一套系統讓各國分享專利認證資訊的世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）通報，2023年全球專利申請數量為27萬2600件，與前一年相比下降1.8%。

依照專利合作條約（Patent Cooperation Treaty）向世界智慧財產權組織通報專利申請的國家，件數最多的前2國是中國和美國，分別為6萬9610件和5萬5678件，各較2022年減少0.6%和5.3%。就中國而言，這是自2002年來首次下降。

去年排名第3和第5的日本和德國專利申請數量也有所減少，而排名第4的韓國則略有增加。

世界智慧財產權組織首席經濟學家芬克（Carsten Fink）向媒體記者表示：「我認為這確實更廣泛反映出創新經濟的現況。我想在某種程度上，這令人擔憂。」

他進一步指出，「創新和科技進步，是創造未來經濟增長和就業的動力。而我認為，決策官員有必要確保有一套充滿活力的創新生態系統，...為未來的成長播下種子」。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130308

#中國
#聯合國
#路透社
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