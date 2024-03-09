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因應氣候變遷 巴西和聯合國討論工業去碳化等議題

2024/3/9 09:48
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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（Geraldo Alckmin）與聯合國氣候特使卡尼（Mark Carney）日前開會討論，針對「巴西生態轉型和新產業計畫」鼓勵私營企業投資，並觸及產業轉型和工業去碳化等議題。

巴西政府官網昨天指出，2月底會議內容強調巴西材料、能源和重型運輸部門向淨零排放過渡後創造就業機會、提高競爭力和加強出口潛力。巴西在這領域的領導地位甚至可在全球幫助這些產業轉型，支援全球應對氣候變遷。

巴西工商服務發展部和「工業轉型加速器」（Industrial Transition Accelerator，ITA）小組將共同努力研發一項巴西的ITA計畫，加快實施優先減排項目。

2023年12月，「格拉斯哥淨零金融聯盟」（Glasgow Financial Alliance for Net Zero，GFANZ）與彭博慈善基金會在COP28聯合國氣候峰會宣布共同啟動「工業轉型加速器」，幫助最難減排的產業脫碳，如能源、工業、運輸和其他污染企業。

擔任GFANZ主席的卡尼（Mark Carney）當時指出，高排放產業正陷在轉型陷阱，雖然他們知道自己需要做什麼，卻很難獲得有效減排所需的投資。

彭博慈善基金會承諾出資3000萬美元，協助找出阻礙現有專案並克服最終投資決策的關鍵挑戰，擴大綠氫、碳捕獲使用與儲存、永續燃料等低碳科技規模。

巴西政府想法是利用ITA的潛力，擴大國內高排放部門工業深度去碳化倡議，並加快已宣布的專案，爭取在COP30之前做出最終投資決策。

COP30峰會將於2025年在巴西北部城市貝倫（Belém）舉行。

巴西政府的倡議還將與工業去碳化主題中心（IDHub）相輔相成，為國內綠色成長議程做出貢獻。

IDHub是巴西與英國政府和巴西氣候轉型平台（CTP Brasil）合作成立，由國家社會經濟發展銀行（BNDES）和GFANZ於2月26日推出，旨在籌集資金以支援巴西積極的綠色成長議程。（編輯：陳惠珍）1130309

#巴西
#氣候變遷
#聯合國
#奧克明
#淨零國際
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