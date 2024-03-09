更多編輯台推薦新聞：
定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風
科技

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

2050年達標淨零排放 營建領域目前淪拖油瓶

2024/3/9 13:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎8日綜合外電報導）法國與聯合國環境規劃署（UNEP）共同舉辦首屆「建築與氣候全球論壇」，警告營建領域恐拖累世界在2050年底前達標淨零排放。論壇盼找出減少營建對氣候衝擊之道。

法新社報導，來自50個國家地區的官員、投資者、業界代表約1800人齊聚巴黎，參與這場「建築與氣候全球論壇」（Buildings and Climate Global Forum）。全部議程8日結束。

這次論壇目的，另在於設法讓建築物能承受當前氣候變遷所帶來更頻繁的暴風雨、洪災、熱浪與其他極端天氣事件。

據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）指出，相關風險隨全球氣溫持續攀升而變高，今年2月已是全球連續第9個月刷新歷史高溫。

法國生態轉型部表示，營建領域的全球溫室氣體排放正持續增加，「在2050年底前達成去碳化一事上，營建領域未走在正軌」。

「從而至關重要的是從根本上重新思考興建和使用建築物的方式，以確保各國的氣候政策能成功，且把巴黎氣候協定當回事。」

營建類佔全球溫室氣體排放的1/5；論壇指出，營建類還佔全球能源需求的34%、佔各項原材料消耗的一半。

聯合國環境規劃署預期，全球建物樓地板面積到2060年底前將翻倍。

聯合國表示，若想達成巴黎協定的氣候目標，全球就必須在2050年底前做到淨零排放。巴黎氣候協定目標是讓全球氣溫增幅，控制在相較工業化前水準增加攝氏1.5度。（譯者：陳亦偉）1130309

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38