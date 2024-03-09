2050年達標淨零排放 營建領域目前淪拖油瓶

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）法國與聯合國環境規劃署（UNEP）共同舉辦首屆「建築與氣候全球論壇」，警告營建領域恐拖累世界在2050年底前達標淨零排放。論壇盼找出減少營建對氣候衝擊之道。

法新社報導，來自50個國家地區的官員、投資者、業界代表約1800人齊聚巴黎，參與這場「建築與氣候全球論壇」（Buildings and Climate Global Forum）。全部議程8日結束。

這次論壇目的，另在於設法讓建築物能承受當前氣候變遷所帶來更頻繁的暴風雨、洪災、熱浪與其他極端天氣事件。

據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）指出，相關風險隨全球氣溫持續攀升而變高，今年2月已是全球連續第9個月刷新歷史高溫。

法國生態轉型部表示，營建領域的全球溫室氣體排放正持續增加，「在2050年底前達成去碳化一事上，營建領域未走在正軌」。

「從而至關重要的是從根本上重新思考興建和使用建築物的方式，以確保各國的氣候政策能成功，且把巴黎氣候協定當回事。」

營建類佔全球溫室氣體排放的1/5；論壇指出，營建類還佔全球能源需求的34%、佔各項原材料消耗的一半。

聯合國環境規劃署預期，全球建物樓地板面積到2060年底前將翻倍。

聯合國表示，若想達成巴黎協定的氣候目標，全球就必須在2050年底前做到淨零排放。巴黎氣候協定目標是讓全球氣溫增幅，控制在相較工業化前水準增加攝氏1.5度。（譯者：陳亦偉）1130309