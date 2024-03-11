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鄭文燦：食安事件業者隱匿不報 可罰300萬、停歇業或註銷登記
首頁 / 國際

印尼宗教部宣布齋戒月12日開始

2024/3/11 16:05
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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）印尼宗教部昨天決議，印尼齋戒月從3月12日開始。照慣例，穆斯林從這天開始，日出至日落間禁食禁水，通常也勤讀可蘭經反省自身，藉此學習節制誘惑，並多行濟貧善事，以迎接一年中最聖潔的月份。

印尼宗教部與氣象部門昨天舉行會議，決定齋戒月的開始日期，宗教部長雅庫特（Yaqut Cholil Qoumas）宣布，伊斯蘭曆1445年的齋戒月開始日期為3月12日。

印尼穆斯林在齋戒月期間，日出至日落間禁食禁水，當地清真寺在破曉前會播放宣禮，在這之前，穆斯林須完成封齋飯（sahur），之後約13小時期間不得進食或喝水，直到傍晚日落宣禮後，才能吃開齋飯（iftar）。

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許多公家和私人企業都會在齋戒月期間提早讓員工下班，並舉行共同開齋活動。許多印尼穆斯林會在這段時間勤讀可蘭經反省自身，並藉此學習節制誘惑並行濟貧善事，以迎接一年中最聖潔的月份。

印尼2.7億人口中有約9成是穆斯林，是全球穆斯林人口最多的國家。齋戒月開始那天，多數位於雅加達的餐廳皆會正常營業，但部分在街邊的餐廳或咖啡廳會在玻璃窗外掛上布簾，以示對禁食者的尊重。（編輯：韋樞）1130311

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