更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

5名越野滑雪客命喪瑞士阿爾卑斯山 1人仍失蹤

2024/3/11 19:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦11日綜合外電報導）瑞士警方今天表示，6名越野滑雪客9日在瑞士阿爾卑斯山脈（Swiss Alps）的布朗什峰（Tete Blanche）附近失蹤，昨天已尋獲其中5人遺體，其餘1人仍下落不明。

綜合法新社和路透社報導，瑞士瓦萊邦（Valais）警方表示，這群滑雪客年齡介於21和58歲，他們9日上午從馬特洪山（Matterhorn）附近城鎮策馬特（Zermatt）出發，原定當天稍晚抵達另個瑞士村莊阿羅拉（Arolla），但到了布朗什峰附近便失去消息。馬特洪山坐落在瑞士和義大利交界。

根據警方聲明，由於當地週末遭到暴風雪侵襲，阻礙直升機和救難人員抵達失蹤地點，直到昨晚直升機終於能降下一支搜救隊伍，並於晚間約9時20分抵達布朗什峰一帶，才發現失蹤6人中5人的遺體。

警方表示，這6名滑雪客當中有5人來自住在瓦萊邦的同一個家庭，其餘1人來自弗里堡邦（Fribourg）。警方尚未透露罹難者的身分。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1130311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36