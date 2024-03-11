5名越野滑雪客命喪瑞士阿爾卑斯山 1人仍失蹤

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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）瑞士警方今天表示，6名越野滑雪客9日在瑞士阿爾卑斯山脈（Swiss Alps）的布朗什峰（Tete Blanche）附近失蹤，昨天已尋獲其中5人遺體，其餘1人仍下落不明。

綜合法新社和路透社報導，瑞士瓦萊邦（Valais）警方表示，這群滑雪客年齡介於21和58歲，他們9日上午從馬特洪山（Matterhorn）附近城鎮策馬特（Zermatt）出發，原定當天稍晚抵達另個瑞士村莊阿羅拉（Arolla），但到了布朗什峰附近便失去消息。馬特洪山坐落在瑞士和義大利交界。

根據警方聲明，由於當地週末遭到暴風雪侵襲，阻礙直升機和救難人員抵達失蹤地點，直到昨晚直升機終於能降下一支搜救隊伍，並於晚間約9時20分抵達布朗什峰一帶，才發現失蹤6人中5人的遺體。

警方表示，這6名滑雪客當中有5人來自住在瓦萊邦的同一個家庭，其餘1人來自弗里堡邦（Fribourg）。警方尚未透露罹難者的身分。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1130311