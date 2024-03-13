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日本公司私吞保管名錶 轉售金額上看3200萬元

2024/3/13 14:47
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本搜查相關人士透露，大阪市一間公司私自轉賣民眾託管的名錶，今年1月轉賣金額至少達1億5000萬日圓（約新台幣3200萬元），而該公司的負責人等已經不在日本。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，日本大阪市中央區一間公司標榜可保管民眾持有的高級腕錶，並將這些名錶出租給想使用的人，而物主可根據腕錶等級每月從這間公司獲得保管金；租用名錶的民眾，則須向這間公司支付租金。

不料這間公司1月31日突然宣布解散，許多腕錶並未物歸原主。

截至3月11日，警視廳已受理62件相關受害申告，約140支腕錶價值約新台幣5200萬元。

警察廳指出，截至3月8日為止，33個地區的警察單位已經受理了173件受害申告。

警視廳以疑似轉賣顧客託管的勞力士名錶給中古商，有業務上侵占之嫌為由，已經通緝該公司的前負責人福原敬濟（之前化名小湊敬濟）、前員工永田大輔。

而警方調查至今也發現，該公司2023年11月左右開始推行保管服務活動，不過同年11月之後卻沒有出租腕錶的跡象。

經過調查，這間公司保管的勞力士等品牌名錶今年1月遭集中轉賣，售出金額至少1億5000萬日圓（約新台幣3200萬元）。

在公司宣布解散當天的1月31日，48歲的福原敬濟與32歲的永田大輔疑似已經搭上飛往杜拜的班機離開日本。

警視廳初步研判2人將託管的腕錶變現，準備透過國際刑警組織（ICPO）發布國際通緝。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130313

#日本
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