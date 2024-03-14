加州訓練演習發生爆炸 16名SWAT成員送醫

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（中央社加州爾灣13日綜合外電報導）美國南加州橘郡（Orange County）警長辦公室表示，今天一場室內訓練演習發生爆炸，導致16名特種武器和戰術部隊（SWAT）成員送醫，其中1人因腿部受傷需要手術。

美聯社報導，另有2人皮外傷，其餘13人出現頭暈和耳鳴。

警方表示，這起爆炸發生於下午將近1時左右，地點是爾灣（Irvine）偏遠地區的一座設施，目前尚不清楚爆炸原因，但事故是在拆彈小組訓練時發生。

警方還說，SWAT成員中最嚴重的傷勢是腿傷，不會危及生命但需要手術；另外兩名傷者則不需要手術。

直升機空拍的新聞畫面顯示，一個小型單層建築物拉起黃色警戒線，周圍是草地。

美國聯邦調查局（FBI）發言人表示，沒有FBI人員受傷，並說FBI將率領調查這起事故。

FBI發言人說，洛杉磯以南的「FBI探員克羅區域戰術訓練設施」（Jerry Crowe Regional Tactical Training Facility），平時負責為FBI和當地執法機關舉行槍械訓練和資格考試。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130314