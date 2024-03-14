跨24州共52項計畫 美注資236億元推動氫能

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國能源部（DOE）今天宣布，將提撥7億5000萬美元（約新台幣236億元）資金用於橫跨24個州的52項計畫，以提升裝置容量並推動潔淨氫能應用。

路透社報導，拜登政府認為，減少化石燃料使用和削減製鋁、水泥等難以脫碳產業的碳排，氫將是至關重要的燃料。

透過太陽能、風力、核能和水力等碳排為零的能源，將水電解為氫氣與氧氣所製造的氫，被稱為綠氫。

今日絕大多數的氫是由化石燃料供電的電解槽所生產，製程無法減少碳排，只是成本便宜很多。

資助從羅德島州（Rhode Island）到俄勒岡州（Oregon）共52個計畫，是源自2021年的跨黨基礎建設法（Bipartisan Infrastructure Law）。

這些計畫致力於發展氫能產業的6個面向，其中包括研發電解槽生產、確保設備供應鏈，以及回收製氫過程中使用的關鍵材料像是銥。

美國能源部氫與燃料電池技術辦公室主任沙提雅帕爾（Sunita Satyapal）向路透社介紹獲得資助的計畫，並表示涵蓋的範圍非常全面。

她說，這些資金將有助達成「美國國家潔淨氫能戰略路線圖」（U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap）所設目標，包括在2030年底前讓綠氫產能達到1000萬噸。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）表示，這些計畫將「加速我們的進展，並確保我們在潔淨氫能方面的領導地位可使後代受益」。

這可為拜登政府價值70億美元（約新台幣2205億元）氫能中心計畫奠定基礎，對氫能中心計畫的資助同屬跨黨基礎建設法案的內容。美國政府去年10月宣布，投入70億美元橫跨16州建立7座氫能中心。

沙提雅帕爾指出，這些計畫有助美國把用於電解的電量從每年個位數GW提高到10GW，足以每年生產130萬噸潔淨的氫。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130314