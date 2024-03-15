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巴黎奧運致力環保 管控碳排量能否達標引關注

2024/3/15 18:51（3/15 18:54 更新）
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圖為2017年9月，巴黎為慶祝取得2024奧運主辦權，在艾菲爾鐵塔前放置奧運五環。（路透社）
圖為2017年9月，巴黎為慶祝取得2024奧運主辦權，在艾菲爾鐵塔前放置奧運五環。（路透社）
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（中央社巴黎14日綜合外電報導）今年登場的巴黎奧運將會使用再生能源、提供大量素食並嚴格限制塑膠瓶的使用，但賽事涉及如此多的建設和跨國旅行，能否落實環境永續發展值得關切。

相較2022年於卡達舉辦的世界盃足球賽，當時球場都裝有空調設備，巴黎奧運則希望呈現出國際體育賽事較為簡樸的樣貌。

巴黎奧運組織委員會環境卓越總監格雷農（Georgina Grenon）在最近一次採訪中告訴法新社：「我期盼2024年巴黎奧運為減少（碳排放）影響所做的努力，可以證明我們是能有不同做法的。」

主要差異之一是整體碳排放量。主辦單位的目標，訂在2012年倫敦奧運、2016年里約熱內盧奧運碳排量的一半。

巴黎奧運起初設定相當於158萬公噸二氧化碳排放量的目標，但現在目標已調整到175萬公噸左右。

當被問到是否能達成最新的目標，格雷農回說：「目前我們無法確定的部分是觀眾。」

她提到，其中一項關鍵因素，會是跟奧運相關的嚴重污染航空旅行碳排量。

外部顧問公司將負責查核旅行、建築、餐飲和體育設備等層面的影響，最終碳排量數據將於10月公布。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1130315

#巴黎奧運
#減碳
#淨零國際
#碳排
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