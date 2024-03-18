法國鋰礦開採公共辯論登場 居民憂影響生態資源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）法國日前展開為期4個月是否建造首座鋰礦場的公眾辯論，不少居民抗議。鋰為電動車電池材料，計畫體現總統馬克宏強調經濟、科技的法式生態學，與以「節約」為前提的生態轉型大相逕庭。

法國全國公眾辯論委員會（CNDP）12日起，在中部埃沙希耶爾鎮（Échassières）展開為期4個月公共大辯論，周邊居民與一般公民皆可參加，核心問題是：「法國是否真的要開發全國第一個鋰礦場？」

法國礦業集團Imerys計劃於2028年在這個位於中央高原400人口的小鎮，打造歐洲規模數一數二的鋰採礦場，並稱之為「法國本土逾半個世紀以來最重要的礦業計畫」。投資金額預計超過10億歐元（約新台幣334億元），可開採至少25年。

公眾辯論會分15場次進行，法國全國公眾辯論委員會將於9月公布會議紀錄，Imerys則有3個月時間回覆。

委員會主席布利蘇（Mathias Bourrissoux）向「十字架報」（La Croix）表示：「一切都尚未敲定，和很多人以為的相反。65%的情況下，計畫都會因此有所調整。」並稱這一系列公民辯論為「重要民主時刻」。

鋰是電池製成關鍵元素，政府將計畫視為推升法國電動車製造鏈機會，大力支持。

Imerys估計每年能產出3萬4000噸鋰提供70萬台電動車。因此，也能減少法國對鋰主要來源中國的依賴。

馬克宏（Emmanuel Macron）2022年底接受「迴聲報」（Les Echos）訪問時表示：「我們在法國有鋰礦，且將透過新的礦業規範發展。這對我們的主權至關重要。」

幾天後，經濟部就宣布將補助Imerys高達1億歐元。經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）指出，這個礦場將協助法國達到馬克宏所訂定目標，也就是2030年前製造200萬台配備「法國製」電池的電動車。

發現鋰礦地區位於一座舊的高嶺土露天採石場之下，居民很擔心污染的惡夢重演。

12日和14日的首兩場公共辯論會分別有約130位和220位居民出席參加，氣氛些微緊張。多位地方民眾和當地組織手持標語和布條抗議。

有人提出，Imerys在巴西的開採已被指控污染，讓人無法信任，另有居民質疑集團背後持有者。也有人發言時表示：「我們很憤怒，也有權憤怒。」

採礦場附近有座柯蕾特森林（forêt des Colettes），由居民組織的「保護柯蕾特森林」發言人雷德希克（Patricia Laedrich）認為：「感覺一切都已事先決定了。」法國自然環境協會（FNE）也同意，並嘲諷這是「在還沒辯論前就已拍板定案的藝術。」

部分居民則持觀望態度，56歲的侯德（Brigitte Rodde）向法新社坦言，很擔心附近的柯蕾特森林，「但另一方面，也有就業的議題。我來參加就是因為拿不定主意」。

除了土地退化、傷害森林和生物多樣性之外，最大問題之一在於水源。

提煉鋰礦需大量的水，Imerys保證使用的90%將被回收，號稱是「全球用水最少的鋰計畫」。然而礦場預計每年仍需耗費120萬平方公尺的水，其中一半都取自錫烏勒河（Sioule）。

雷德希克指出，該區已經連續4年面臨乾旱，之前還不讓農民建造儲水池，「Imerys卻做一樣的事」，譴責其「壟斷資源」。

Imerys集團回應，計畫將「盡可能環保」，指出法國開採規範為全球最嚴格。法國永續發展暨國際關係研究所（Iddri）學者赫米納（Jean-Philippe Hermine）表示，法國在這方面有先進法規框架。

「哈芬登郵報」（HuffPost）今天報導分析，鋰礦開採計畫體現馬克宏時常提到的「法式生態學」，亦即將生態轉型、經濟發展及科技解方彼此連結。

這與奠基在「節約」原則之上的轉型大相逕庭。許多生態轉型專家都認為，礦業資源是不可再生，不應一昧追求發展競逐。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法國新聞廣播電台（Franceinfo）15日報導也有類似分析，即兩個生態觀點的對立。一邊是Imerys「負責任」的採礦，以及取代燃料車需求；另一邊則反對這樣的轉型，認為越多且越大台電動車，會帶來更多金屬、玻璃、塑膠等需求。

如今市場紛紛投入電動SUV，但一台SUV所需的鋰是一台小型車5倍。赫米納因此強調，未來生態轉型必須同時有對需求的控制，也就是對於使用或汽車大小的節制。換言之，若不審視消費主義，持續製造大量且大型汽車，將無法達成全面和持久生態轉型。（編輯：陳惠珍）1130318