甲烷排放2023年創新高 全球抗暖不容忽視

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）當前全球應對暖化聚焦於削減最大宗溫室氣體的二氧化碳，不過這週在日內瓦一場全球性論壇將鎖定另一暖化元凶－甲烷。甲烷滯留大氣的時間雖不若二氧化碳，破壞性卻更甚。

法新社報導，甲烷的溫室效應更強，但存於大氣的壽命相對較短，成為各國尋求迅速削減排放、減緩暖化的一大目標，尤其大量甲烷是從石油和天然氣項目洩漏至大氣中。

國際能源總署（IEA）指出，化石燃料業的甲烷排放連續3年攀升，2023年創新高。聯合國氣候專家們表示，甲烷在氣候變遷上是僅次於二氧化碳的第2大禍首，約佔全球暖化的30%。

甲烷雖只會在大氣中存在約10年，卻比二氧化碳更易造成暖化衝擊。甲烷造成暖化的效應若以100年來看，比二氧化碳強28倍，若是20年則更高達80倍。

國際能源總署表示，60%的甲烷排放與人類活動有關，剩下40%主要來自濕地的自然排放。

人為甲烷排放以農業活動為最大宗，佔當中約1/4，主要是來自牲口的消化與排泄過程；此外，水稻種植時浸滿水的稻田，則是排放甲烷菌類的溫床。

煤礦、石油與天然氣等能源領域則是人為甲烷排放的第2大宗，多從天然氣管線與其他能源基礎設施逸出，設備維修期間還得刻意排出。

國際能源總署估計，大幅減少化石燃料領域的甲烷排放，到本世紀中葉時可防止升溫攝氏0.1度，還說化石燃料業可在沒有淨成本下減少約40%的甲烷排放。

歐盟與美國2021年開始一項「全球甲烷宣言」，目標是到2030年底前相較2020年水準，能減少30%甲烷排放。宣言推出迄今已有約150個國家地區簽署，但不包含中、俄、印度等甲烷排放大戶。

不過美國與中國已在兩國共同的氣候行動計畫裡，納入控制甲烷排放，北京也已發布管控甲烷排放方針。（譯者：陳亦偉）1130318