25大石油天然氣公司 未能實現巴黎協定氣候目標

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）英國智庫「碳追蹤」（Carbon Tracker）新天發布的最新報告指出，所有主要石油和天然氣公司的化石燃料擴張計畫，皆不符將升溫控制在攝氏1.5度內的目標。

英國智庫「碳追蹤」對25大上市化石燃料公司的評估，旨在讓投資人判斷這些公司的作法是否與國際間商訂的氣候目標一致。結果這份報告發現，沒有一家公司達標。

「碳追蹤」石油與天然氣分析師、報告撰寫人歐康納（Maeve O'Connor）說：「世界各地的公司都公開表示，他們支持巴黎協定（Paris Agreement）設定的目標，並聲稱自己是加速能源轉型解決方案的一份子。」

「然而不幸的是，儘管公司之間存有明顯差異，但我們發現目前沒有一家公司與『巴黎協定』的目標保持一致。」

這份報告利用包括投資、生產計畫、排放目標等標準，將企業劃分為A到H的等級。

A級者可能與2015年「巴黎協定」的目標保持一致，即把升溫限制在「遠低於」攝氏2度，且最好不高於攝氏1.5度。

根據「碳追蹤」的數據，被評為H級者，離「巴黎協定」設定的目標最遠，其活動和策略比較接近災難性升溫攝氏2.4度以上。

報告發現，得分最高的是英國石油公司（BP），但評比僅為D級。

在「碳追蹤」排名位居後段的包括沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、巴西石油公司（Petrobras）和美國的埃克森美孚公司（Exxon Mobil），3間公司評比均為G級。美國的康菲石油公司（Conoco Phillips）得分墊底，被評為H級。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130320