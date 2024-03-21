COP28主席：中國石油集團將加入脫碳章程

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（中央社杜拜20日綜合外電報導）去年聯合國氣候峰會COP28主席賈比爾表示，中國石油天然氣集團（CNPC）很快會加入業界脫碳章程行列，承諾2030年底前讓甲烷排放歸零、2050年底前實現淨零排放。

路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）主席賈比爾（Sultan Al Jaber）20日透過影片在CERAWeek能源會議表示，52間國際和各國國內石油公司已加入「石油和天然氣脫碳章程」（Oil and Gas Decarbonization Charter）。

這52間企業占全球石油產量44%。

賈比爾說：「這是一項重大進展，但還不夠。」他呼籲其他油、氣業者「加緊入列」。

賈比爾去年12月在擔任COP28主席時，與沙烏地阿拉伯共同於杜拜舉行的COP28峰會上宣布「石油和天然氣脫碳章程」。當時近200個與會國家同意從化石燃料過渡到其他燃料。

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中國石油天然氣集團是中國一間超大型國企，他們過去就表示目標為2025年左右讓碳排放達峰值，並在2050年底前實現淨零排放，較中國政府設定2060年底前達成碳中和的時程還提早10年。

這項章程的簽署方包括英國石油公司（BP）、義大利埃尼集團（Eni）、美國埃克森美孚（ExxonMobil）、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）和賈比爾擔任總裁的阿布達比國家石油公司（ADNOC）。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130321