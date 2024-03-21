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貿易論壇 大馬官員：東協應制定綠色轉型共贏政策

2024/3/21 18:40
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（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）在一場討論亞太如何透過貿易來應對氣候變遷的論壇上，馬來西亞貿工部副部長今天表示，東協國家在綠色轉型中面對許多類似挑戰，應共同合作制定互惠共贏的政策。

「亞太貿易論壇：透過貿易來應對氣候變遷」由亞洲開發銀行（ADB）和世界貿易組織（WTO）合辦，20日至22日在菲律賓首都馬尼拉舉行。

馬來西亞投資、貿易暨工業部副部長劉鎮東今天在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示，由於大馬國會正在開會，無法赴馬尼拉論壇現場，因此透過連線方式參與這場論壇的討論。

他表示，這次會議主要聚焦在如何透過貿易和貿易政策協助開發中國家實現永續發展目標。

劉鎮東以馬來西亞正在推動的工作為例，說明貿工部推動的2030年新工業大藍圖，以及國家銀行協助大馬中小型企業實現永續經營的價值鏈綠化計畫（Greening Value Chain）。

他說，東協各國在綠色轉型中面對許多類似挑戰，應共同合作制定互惠共贏的政策，諸如東協的區域永續金融體系，促進資本的跨境流通，以支持綠化計畫。

劉鎮東認為，大馬明年接任東協主席可以持續推動這項議程。

他在連線會議中表示，面對全新的貿易時代，不僅需要新的想法，也要能快速因應調整，確保將貿易轉化為小市民的利多。（編輯：郭中翰）1130321

#氣候變遷
#亞太
#東協
#馬來西亞
#淨零國際
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