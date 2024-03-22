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巴西聖保羅州6市長齊赴台 參加淨零城市展

2024/3/22 10:53（3/22 11:06 更新）
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巴西聖保羅州賈瓜里烏納（Jaguariúna）、歐蘭布拉（Holambra）、維聶多（Vinhedo）、莫倫加巴（Morungaba）、新敖德薩（Nova Odessa）及戈斯莫波里斯（Cosmopolis）6個城市市長參加「2024智慧城市展暨2050淨零城市展」合影。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 113年3月22日
巴西聖保羅州賈瓜里烏納（Jaguariúna）、歐蘭布拉（Holambra）、維聶多（Vinhedo）、莫倫加巴（Morungaba）、新敖德薩（Nova Odessa）及戈斯莫波里斯（Cosmopolis）6個城市市長參加「2024智慧城市展暨2050淨零城市展」合影。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 113年3月22日
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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）巴西聖保羅州賈瓜里烏納等6個城市市長，近日在駐聖保羅經濟文化辦事處協助下，赴台參加智慧城市展暨淨零城市展。

「2024智慧城市展暨2050淨零城市展」3月19日至22日於台北舉行，駐聖保羅辦事處長馮光中今年邀請到聖保羅州賈瓜里烏納（Jaguariúna）、歐蘭布拉（Holambra）、維聶多（Vinhedo）、莫倫加巴（Morungaba）、新敖德薩（Nova Odessa）及戈斯莫波里斯（Cosmopolis）6個城市市長、官員及企業代表赴台參加，以利兩國各項交流持續推動。

聖保羅州大坎皮納斯（Campinas）地區市長聯盟（RMC）主席暨賈瓜里烏納市市長芮斯（Gustavo Reis）擔任首長高峰論壇與談人，向與會世界五大洲各國市長分享專題「賈瓜里烏納：智慧、人性化、互聯城市」，暢談城市治理作為及政策，期盼有助於聖保羅州招商引資。

聖保羅州有645個城市，賈瓜里烏納曾獲巴西媒體頒發「聖保羅州最佳城市獎」，在教育及政府治理項目備受推崇，醫療及公共建設亦廣獲肯定，曾獲聯合國頒贈新生兒零死亡獎項。

聖保羅州人口4442萬，佔巴西總人口21.9%，2022年聖州國民生產毛額（GDP）達7480億巴幣，約1500億美元。（編輯：陳慧萍）1130322

#巴西
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#聖保羅州
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