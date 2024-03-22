2027年起進口品徵碳稅 英國啟動磋商

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國已就如何從2027年起實施特定產品加徵新的碳稅展開磋商，以保護本國企業免受來自氣候政策不嚴國家的廉價外銷品衝擊。

路透社報導，英國2021年啟動碳排交易系統（ETS），對電廠、工廠、航空公司的每噸排放徵收碳費，作為達標2050年底前淨零排放措施的一環。

而英國擬議中的碳邊境調整機制（CBAM）將適用於碳密集的進口品諸如鋼、鋁、陶器、玻璃、製氫及水泥業。

今天公布的文件顯示，英國政府計劃在前述產業各設定7種稅率，並對相關產業持續監督。

設定碳稅的方法將取決於進口品生產過程中的碳排量，以及商品在原產國所適用碳價與英企在本國被課碳價之間的差距。

諸如歐盟、中國等地已都有類似的碳邊境調整機制，但各地碳價之間差異不小，許多國家地區甚至在碳費這類措施上付之闕如。

英國的ETS碳合約交易價目前約每噸36英鎊（約新台幣1454元），而中國的ETS合約交易價約為每噸84元人民幣（約新台幣371元）。（譯者：陳亦偉）1130322