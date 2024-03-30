涉嫌提供槍械給被捕以色列男子 大馬警方逮3人

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（中央社吉隆坡30日綜合外電報導）馬來西亞當局近日在當地旅館逮捕一名36歲以色列男子，並於現場起出槍枝和子彈後，警方今天表示，已經另外拘捕3位本國人，他們疑似向該男子提供槍械並擔任其司機。

路透社報導，馬來西亞全國總警長拉扎魯丁（Razarudin Husain）昨天召開記者會指出，這名男子從阿拉伯聯合大公國搭機並於12日抵達吉隆坡國際機場（KLIA）。

拉扎魯丁說道，男子在當地旅館被捕時，警方從他的旅行包起出6把手槍和200顆子彈，當局認為他使用假的法國護照入境。

拉扎魯丁還提到，該男子接受警方詢問時交出一本以色列護照，他是飛抵馬國後訂購這些槍械，並以加密貨幣付款。

以色列駐新加坡大使館尚未立即回覆路透社的置評請求。馬來西亞與以色列沒有邦交。

大馬警方不排除這名男子是以色列情報人員的可能性，但他被捕後聲稱是為了一件家庭糾紛，才入境追捕另一位以國公民。

拉扎魯丁今天告訴路透社，當局已於昨天逮捕包含一對夫妻在內的3位馬來西亞人，他們因涉嫌向以色列男子提供武器並擔任其司機而被關押接受調查。

該名男子被捕後，大馬當局已進入高度戒備，包括強化馬來西亞國家元首、首相等重要人物的維安。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130330