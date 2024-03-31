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澳洲擬設208億元基金 協助擴大國內太陽能板生產

2024/3/31 18:12
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（中央社雪梨30日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲將設立一個10億澳幣（約新台幣208億元）基金，協助擴大國內太陽能板生產，以加快從燃煤發電轉向再生能源。

路透社報導，艾班尼斯的中間偏左澳洲工黨（Australian Labor Party）政府自2022年執政以來，一直在增加支出對風力、太陽能和電池計畫所承諾的投資額已超過400億澳幣（約新台幣8348億元）。

澳洲政府的目標是在2030年底前，把再生能源在電網中的比例從目前約40%提高到82%。

艾班尼斯在聲明中表示：「我們擁有成為淨零轉型核心參與者所需的每一種金屬和關鍵礦物，以及作為可靠能源生產商和出口商的良好紀錄。」

澳洲每3戶家庭就有1戶在屋頂設置太陽能板，是全球安裝率最高的國家，但僅有1%太陽能板由澳洲製造。

艾班尼斯告訴ABC Radio，這項新措施將包括製造補貼和補助金，並幫助在澳洲最大電力供應商AGL Energy的前燃煤「李德爾發電廠」（Liddell Power Station）廠址生產太陽能板。

艾班尼斯說，在國內生產太陽能板有助於避免未來可能出現的貿易中斷，類似於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時面臨的問題，也將在燃煤電廠退役的同時提供就業機會。

他說：「未來還有其他計劃關閉的發電廠…我們（必須）尋找機會，讓工人繼續從事其他高薪且穩定的工作。」

澳洲再生能源署（Australian Renewable Energy Agency, ARENA）將協助構思和執行這項計畫。該機構將審視整個供應鏈，包括晶柱、晶圓到電池、模組組裝以及包括太陽能節能玻璃和變流器等相關組件。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130331

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