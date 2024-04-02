大馬挺巴勒斯坦抵制運動 美駐馬大使：當地員工受害

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（中央社記者黃自強吉隆坡2日專電）美國駐馬來西亞大使凱根今天表示，美國支持大馬人民針對以巴衝突和平示威集會的權利，這反映出許多大馬人民的看法，但持續抵制行動並不會損害美國和以色列的利益，最終受害的是遭抵制企業在大馬當地的員工。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報、星洲日報等媒體報導，美國駐馬大使凱根（Edgard D. Kagan）在官邸與特定媒體代表進行圓桌討論，並廣泛提及諸如以巴衝突等相關議題。

凱根表示，大馬人民有權利藉由抗議與抵制方式，和平地表達他們的觀點，但大馬對美國相關企業的任何抵制活動，只會傷害到大馬員工，並不會傷害到美國或以色列。

他指出，抵制運動一直很平和，被抵制的兩家主要企業一家是由馬來西亞人擁有，另一家是由沙烏地阿拉伯人擁有。

凱根認為，這些抵制可能會帶來一些象徵性的滿足感，但最終真正受到傷害的既非以色列，也不是美國，而是馬來西亞員工。

凱根表示，美國支持馬來西亞人的和平示威集會權利，這反映出許多馬來西亞人的看法，但他不希望示威民眾將美國視為標的，藉此表達對以色列的不滿，因為美國不是以色列。

他重申尊重和平抗議表達觀點的權利，認為這是任何社會表達不同觀點的最佳方式，也對大馬政府和警方的專業態度確保設施與人員安全表示感謝。

報導指出，凱根認為美國了解大馬人民對加薩局勢的強烈感受，致力採取包括人道主義協助等在內的有意義行動，另會與合作夥伴採取更多行動，確保加薩人民有足夠的糧食。

凱根並說，以巴雙方立即停火並釋放人質，這在現階段來說是非常重要的事情，以巴雙方都要採取行動。

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以巴衝突以來，大馬社運團體多次抗議以色列暴力行徑，去年底連續6天透過紮營夜宿象徵「包圍」美國使館的方式，聲援巴勒斯坦，舉辦「為巴勒斯坦而圍」活動。抗議群眾代表2月6日首度獲美國使館接見，遞交備忘錄並提出調停與停戰等訴求，凱根親自接見社運團體代表。

馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（編輯：周永捷）1130402