減少碳排放量 泰國研擬立法拚年底前上路

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（中央社記者呂欣憓曼谷7日專電）泰國政府將起草一部減少碳排放量的法律，草案中將有多項措施達到碳中和及淨零排放的目標，預計今年底前可以上路。

曼谷郵報（Bangkoko Post）報導，自然資源和環境部部長秘書拉差達（Rachata Phisitbanakorn）1日在一場論壇中表示，泰國新成立的氣候變遷和環境署（Department of Climate Change and Environment）將起草法律，減少泰國的碳排放量，預計在今年底前可以上路。

泰國前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）2021年在第26屆聯合國氣候變遷會議中誓言泰國會更積極應對氣候變遷議題，泰國設定在2050年達到碳中和的目標，並在2065年達到淨零排放的目標。

新的草案中將有多項和經濟相關的措施以達到碳中和及淨零排放的目標，例如碳權交易、碳稅、國內排放交易系統以及強制企業必須遵守相關規定，草案目的也要增強泰國面對氣候變遷的能力，達成一個永續發展的目標。

拉差達表示，企業間的碳交易將由泰國溫室氣體管理團體（Thailand Greenhouse Gas Management Organization）負責管理。（編輯：周永捷）1130407