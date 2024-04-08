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法國青少年暴力憾事15歲男遭毆死 4嫌起訴其中3人未成年

2024/4/8 20:15（4/8 20:42 更新）
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法國一名15歲男孩4日放學時遭到一群年輕人毆打，當地民眾7日把鮮花擺在學校門口悼念。（法新社）
法國一名15歲男孩4日放學時遭到一群年輕人毆打，當地民眾7日把鮮花擺在學校門口悼念。（法新社）
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（中央社法國艾佛里8日綜合外電報導）法國一名15歲男孩4日放學時遭到一群年輕人毆打，次日傷重不治。檢方今天宣布將4名男子依謀殺罪起訴，其中3人未成年。整起事件凸顯法國青少年暴力令人憂心程度。

法新社報導，事發地點在法國首都巴黎以南約20公里的小鎮維里-沙提永（Viry-Chatillon）。名叫謝姆塞丁（Shemseddine）的15歲被害人傳出身亡消息後，法國教育部長貝魯貝（Nicole Belloubet）在社群媒體平台X發文表示：「全國為此哀悼。」

法國艾佛里市（Evry）檢察官杜郎（Gregoire Dulin）今天一早發布新聞稿表示，經過一夜審理後將4男起訴，其中一名20歲和一名青少年嫌犯已遭裁定羈押，其餘2名未成年兄弟也已遭暫時拘留。

杜郎稍早發布聲明指出，謝姆塞丁因為一起糾紛遭到毆打，事關與兄弟檔施暴者的妹妹有關的「性方面議題」。

杜郎透露：「兩兄弟由於擔心妹妹和他們家庭的名譽受損，先前已警告幾名男孩不能再與他們的妹妹接觸。但之後兩人得知，被害人吹噓可與他們的妹妹自由交談。」

根據警方說法，4日謝姆塞丁離開學校時遭到3名戴蒙面頭套者攻擊，隔天傷重喪命。警方隨後逮捕5名嫌犯，其中3人17歲、一人15歲、一人20歲，僅15歲嫌犯未遭聲押。

5日謝姆塞丁身亡前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）才表示：「我們的青少年之間現在有種暴力不受約束的情況，有時出現的年紀愈來愈小。」（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1130408

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