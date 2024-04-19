迪士尼擬更換燃油玩具車 目標2030淨零排放

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（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）迪士尼樂園目標2030年淨零碳排放，近日聲明遊樂設施「汽車世界」（Autopia）的燃油車輛在未來幾年會改為替代能源動力。

汽車世界是迪士尼樂園「明日世界」內唯一從1955年開園至今僅存的元老級遊樂設施。蜿蜒的跑道模仿高速公路，車子使用汽油動力，提供幾個世代的孩童模擬開車體驗。

關注氣候議題的洛杉磯時報專欄作家羅思（Sammy Roth）4月初取得迪士尼發言人的聲明指出，隨著汽車產業朝向替代能源發展，迪士尼樂園正在規劃，未來幾年把這項遊樂設施電動化，換掉原本的汽油引擎。

羅思指出，儘管許多環保人士將迪士尼等大型企業視為敵人，批評它鼓吹過度消費、影響地球生態；但他的觀點認為，迪士尼影響力用在對抗氣候變遷，將會發揮很大的效果。

羅思在專欄文章中，分享氣候科學家海霍（Katharine Hayhoe）的看法。海霍向來主張，氣候科學家應該用一般社會大眾理解的角度，傳播氣候變遷的知識。

海霍認為，相較於新聞報導和社群媒體上，關於氣候變遷各種悲觀、強調恐懼的資訊，人類面對氣候變遷問題，必須向一般大眾呈現可能的行動方案，鼓勵人們做出改變。

海霍引用神經科學和心理學的研究指出，恐懼可以幫助人們意識到問題，但也可能使人們陷入癱瘓、無法行動。像迪士尼這樣的娛樂場所，向人們呈現因應氣候變遷的解決方案，可以鼓勵人們行動，如電視、電影或其他的娛樂形式，都是很有效的溝通工具。（編輯：馮昭）1130419