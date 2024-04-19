碳移除信用額度 歐盟考慮將納入碳市場

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（中央社佛羅倫斯18日綜合外電報導）歐盟執委會官員表示，歐盟正研究是否將「碳移除信用額度」納入歐盟碳市場，選項包括於現有碳市場增加碳移除信用額度，或建立一個單獨的碳移除信用額度歐盟市場。

路透社報導，歐盟碳市場是歐盟用於減少溫室氣體排放的主要政策工具，透過要求發電廠、工廠為它們每噸二氧化碳排放購買許可來實現淨零排放目標。

歐盟執委會歐盟碳市場副主管維米爾倫（Ruben Vermeeren）表示，歐盟正在評估是否要在未來幾年將碳移除信用額度（carbon removal credits）納入。

他在「國際排放交易協會」（International Emissions Trading Association）於義大利佛羅倫斯舉辦的會議中說：「這是我們正開始研究的事項。」

歐盟執委會必須在2026年前決定，是否要提出在市場中加入碳移除信用額度的規則。這類信用額度代表碳排的真正移除，即透過種植能吸收二氧化碳的新森林，或開發從大氣中吸除二氧化碳技術等專案取得。

維米爾倫說，考慮中的選項包括於現有碳市場增加碳移除信用額度，或建立一個單獨的碳移除信用額度歐盟市場。

許多企業透過購買碳信用額度來「抵換」自身的溫室氣體排放，以達到避免或清除碳排。有別於歐盟碳市場對歐洲各相關產業的減排屬強制性，世界其他地方的公司行號從事碳抵換是自願性質。

科學家一再表示，透過大自然或科技每年從大氣中移除數十億噸二氧化碳是控制全球暖化的必要措施，但批評人士認為，大力發展碳移除技術恐讓企業有恃無恐，淪為變相鼓勵企業繼續碳排而不實際追求減排。

由於對低環境標準的廉價國際信用額度有疑慮，歐盟自2020年起禁止自身碳市場使用國際碳抵換額度。自此歐盟對碳信用額度的使用採取嚴格立場，認為不能指望靠碳權達成歐盟2030年的減排目標。

維米爾倫說，把碳移除信用額度加入歐盟碳市場的潛在好處包括這將為產業提供一種方法，解決那些無法消除的最終排放，但也提及如此推廣的風險在於企業可能不再減少實際碳排量。

他強調，抵換不能取代實際減排。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130419