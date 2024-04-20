美國星巴克新冷飲杯 減少20%塑膠用量

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（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）18日宣布將在美加地區推出新版冷飲杯，塑膠含量減少20%，邁向2030年廢棄物、碳排放減半目標。

根據星巴克網站，西雅圖實驗室研發出這款新版的冷飲杯，包含中杯、大杯和特大杯3種尺寸，使用同種大小杯蓋，預計每年減少6000多公噸的塑膠廢棄物。

星巴克立下2030年將廢棄物和碳排放減半的目標，跟其他大型企業一樣正在降低塑膠製品的使用量，因為大多數塑膠製品的原料都是石化原料。

星巴克表示，新版冷飲杯今年在美國和加拿大部分門市首次亮相，預計2025年春季在其他國家的門市推出。

外帶杯產生的廢棄物一直是星巴克長期以來面對的問題。該公司今年1月推出新政策，允許顧客在得來速和手機點餐時使用自己帶來的杯子裝飲料，2021年在西雅圖一個門市測試可重複使用的借用杯計畫。

有線電視新聞網（CNN）報導，環保人士不滿意星巴克這項減少冷飲杯塑膠含量的措施，批評此舉沒有減少廢棄塑膠杯的數量，建議星巴克應該加強推動可回收、可重複使用的杯子。（編輯：高照芬）1130420