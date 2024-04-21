綠色投資金額不足 報告稱東南亞嚴重偏離軌道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新加坡20日綜合外電報導）全球性諮詢公司貝恩策略顧問（Bain & Company）表示，東南亞在減少碳排的綠色投資方面「嚴重偏離軌道」，需要新的政策和金融機制來協助彌補差距。

由貝恩策略顧問、綠色投資公司GenZero、渣打銀行（Standard Chartered Bank）和淡馬錫控股（Temasek）共同編製的年度報告指出，東南亞的能源消耗預計會在2030年前增加40%，但由於這個地區仍依賴化石燃料，造成全球暖化的二氧化碳排放量正持續上升中。

儘管東南亞的綠色投資總額去年增長20%，還是遠不及這個10年所需的1兆5000億美元。報告示警，如果東南亞國家繼續按照目前軌跡，碳排量可能會比他們承諾的2030年目標超出32%。

GenZero總經理金貝利．陳（Kimberly Tan）表示：「由於東南亞仍然嚴重偏離軌道，我們認為各國、企業和投資人必須加快努力。」

潔淨能源僅占能源總供應量10%，而化石燃料補貼約為再生能源投資的5倍。高資金成本、不穩定的電網和電價法規也讓投資再生能源計畫更加困難。

報告指出，東南亞的燃煤電廠相對較新，代表它們仍受制於採購合約和投資報酬承諾而更難以關閉。

國際能源總署（IEA）首席能源經濟學家古爾德（Tim Gould）表示：「新建燃煤電廠有超過1兆美元的未回收資金，而且主要位於亞洲。」

古爾德在新加坡的一次會議中表示：「這使得再生能源沒有太大增長空間…所以需要創造性的融資方法。」

與此同時，東南亞只有印尼、馬來西亞、新加坡和越南4國在制定碳價方面取得進展。

這份報告呼籲東南亞各國採取更多政策和獎勵措施、加強區域合作並持續關注可運用的技術。

金貝利．陳說：「好消息是，東南亞各國仍處於脫碳的早期階段，因此能受益於當前多種減排方法，其中許多都是容易達成的目標。」

根據新加坡經濟發展委員會（Economic Development Board）和麥肯錫公司（McKinsey）本月發布的報告，東南亞在再生能源投資方面表現第2差，僅次於撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130421