義大利能源部長：核能有助達成淨零碳排目標

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（中央社義大利杜林28日綜合外電報導）義大利環境和能源安全部長弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）今天表示，義方認為除再生能源外，核能對於在2050年底前達成淨零排放目標也能發揮作用。

路透社報導，核能在義大利是個爭議性議題。義大利民眾在2011年舉辦的公投中，否決了關於國家核能計畫的法律，反對新建核電廠及重啟核能發電。

弗拉廷明天起將於杜林（Turin）主持七大工業國集團（G7）能源部長會議，他說，核能將能讓義大利兼顧環境保護及能源完全自給自足。

弗拉廷在G7能源會議召開前的一場活動中提到：「核能對我們能源組合的貢獻，將大幅幫助義大利在2050年底前實現淨零排放目標。」

義大利外交消息人士透露，這個議題恐使義大利與其他G7成員在會談中出現分歧，例如對於義大利推動核能成為淘汰化石燃料的過渡性能源，德國表示抗拒。

弗拉廷在前述活動中說道，他支持發展所謂「小型模組化核能反應爐」（SMR）。核能倡議人士認為這能降低成本，且有助鋼鐵製造業等高汙染產業脫碳。

義大利環境和能源安全部今天也宣布，義大利將加入一個發展SMR的歐洲產業聯盟。

談到義大利為脫碳付出的努力，弗拉廷指出，義方準備將關閉燃煤電廠的最後期限提前，藉此說服美國、英國、法國、德國、加拿大和日本等其他G7成員為逐步汰除化石燃料訂定目標日期。

今年的G7輪值主席國義大利目前計劃，除薩丁尼亞島（Sardinia）外，全國將於2025年底前汰除燃煤電廠。根據弗拉廷，薩丁尼亞島要到2026年至2028年間才會停止燃煤發電。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1130429