韓SK C&C建數位碳護照平台 助企業出口歐盟

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）為簡化企業出口至歐洲市場流程，韓國SK C&C表示將透過「數位碳護照平台」，向企業提供勞氏驗證（LRQA）第3方驗證服務。

韓國SK集團旗下IT服務商SK C&C與美國新創公司Glassdome合作開發的數位碳護照平台可協助用戶，提取商品從取得原料到製造、使用、廢氣等所有過程中，對環境影響的數據。透過平台取得的數據可直接交由英國品質認證、檢查及咨詢服務企業LRQA進行驗證。

LRQA是歐盟碳排交易體系（ETS）認證的第3方檢驗機關之一，目前在全球160多個國家提供國際標準檢驗服務。包括歐盟去年通過的碳邊境調整機制，以及預計在2027年上路的「數位電池護照」都必須取得驗證。

考量到除今年起已開始試行的碳邊境調整機制，電池業者將最快面臨碳護照要求，SK C&C表示將優先向電池業者提供服務。以SK集團旗下製造鋰電池的SK IE Technology為例，目前申請驗證至少需花費2到3個月，透過平台提供服務將可縮短至數日內完成。

歐盟將自2027年開始要求電池生產商詳列電池產品中可回收原料的個別使用量；2030年起進一步要求確保回收鈷、鋰、鎳、鉛使用量達到最低標準。

繼電池之後，SK C&C規劃將快速把服務範圍擴大至鋼鐵、鋁相關企業等受歐盟碳邊境調整機制規範的對象，協助提供韓國業者進入歐洲市場更快速、便捷的管道。

歐盟去年4月通過碳邊境調整機制，進口的鋼鐵、水泥等國外產品須提具碳排數字報告；2026年起落實課徵碳關稅，進口產品若超過歐盟溫室氣體排放標準，必須額外繳交碳關稅。（編輯：馮昭）1130502