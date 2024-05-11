美中氣候特使換人後首會 承諾共減甲烷排放

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美中雙方的氣候特使會談後，兩國允諾攜手共同減少甲烷排放。美中是世界兩個最大排放國。

法新社報導，在分別接替前任的解振華、凱瑞（John Kerry）後，中國氣候變化事務特使劉振民和白宮氣候顧問波德斯達（John Podesta）兩名新繼任者這次首度會面。之前解、凱兩人非同尋常的密切關係，幫助兩國去年在杜拜的COP28聯合國氣候峰會達成共識。

美國國務院在聲明中指出，本週在華盛頓舉行為期兩天的會談中，兩人盼共同找出「能讓今年於亞塞拜然首都巴庫所舉行COP29峰會成功的方法」。

世界最大甲烷排放源的中國，去年在杜拜峰會前承諾制定一項廣泛計畫來處理甲烷排放此一棘手政治問題。中國的甲烷排放多來自煤礦開採。

兩國表示屆時將在巴庫共同舉辦第2次相關會議，討論減少甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體。

聲明中說：「雙方致力於促進雙邊合作，並著手打造減排技術的量能。」

雙方還同意改善監測和標準，「用以在2020年代實現甲烷排放的顯著控制和減少」。

然而，中國尚未簽署一項由美國和歐盟領銜的全球承諾，這項承諾設定到2030年底前將全球甲烷排放量相較2020年的水準，能做到至少減30%。

甲烷對暖化的衝擊，比最普遍溫室氣體的二氧化碳更強，所幸在大氣停留的時間更短，只有幾年而非幾個世紀。石油、天然氣生產以及農業都會排放甲烷。（譯者：林沂鋒/核稿：陳亦偉）1130511