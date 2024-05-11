韓海水部推動導入海洋碳權交易制 活用海藻減碳

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）為因應地球氣候變遷，實現碳中和目標，韓國海洋水產部表示，將推動導入「海洋林碳權交易制」，爭取讓國內由海藻類植物組成的「海洋林」獲認證為藍碳。

韓國海洋水產部長康徒衡10日在慶尚北道舉辦的海洋林藍碳國際論壇致詞時，首次公開以上規劃。他說明，韓國政府與企業從2009年起就開始合作打造由海藻類植物組成的海洋林，希望成為實現碳中和的墊腳石。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）主要將紅樹林、鹽沼與海草床這三類濱海植被生態系所吸收、儲存的碳稱為藍碳。

當天出席論壇的澳洲狄金大學（Deakin University）教授麥可里迪（Peter Macreadie）指出，海藻具有優秀除碳能力，有必要推動認證更多碳匯種類。裙帶菜、滸苔、馬尾藻等海藻的除碳速度，據稱最多可達陸地生態系吸收綠碳的50倍，但尚未獲IPCC認證為藍碳。

利用種植海藻類植物形成的海洋林，除可阻止海洋暖化造成的白化現象，也可形成海洋生物棲息地，擴大儲存碳的海洋碳匯。麥可里迪說，若要為此爭取藍碳的官方認證，必須調查製作海藻類相關地圖，將儲碳量具體數字化。

慶尚北道與浦項市政府為培育海洋林，已將浦項虎尾串一帶海域指定為海洋生態系保護區，並著手進行藍碳國際認證申請準備。浦項市長李康德表示，未來會設置環東海藍碳中心，專門進行利用海藻實現碳中和的相關研究。（編輯：馮昭）1130511