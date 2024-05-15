傳統烹飪方法加劇暖化 各國承諾提供逾700億助轉型

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）國際能源總署（International Energy Agency, IEA）今天宣布，各國政府與企業已承諾提供22億美元（約新台幣708億元），在非洲推廣致命性較低、汙染較少的烹飪方法。

法新社報導，全球有超過20億人仍使用簡易爐灶，依賴木柴、煤油等燃料烹飪，而接觸這些燃料產生的煙是導致早死的主要原因之一。

這些烹調方式還會對地球造成危害，因為能吸收二氧化碳的樹林被砍伐用作柴火，燃燒這些骯髒燃料產生的碳排更是造成全球暖化的一大原因。

IEA指出，每年只能籌集到1/3推動全球轉向液化石油氣（LPG）或電爐等較潔淨烹飪方法所需的資金。

在首次舉辦的「非洲潔淨烹調峰會」（Summit on Clean Cooking in Africa）中，來自60個國家的代表、商界和發展領域的領袖承諾提供22億美元，協助非洲家戶對抗這項危害。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示：「這場峰會對一項被太多人忽視太久的問題做出堅定的承諾。」峰會由IEA和非洲發展銀行（African Development Bank, AfDB）在巴黎共同舉辦。

承諾的資金有一半多一點來自民間，約30%以公共資金優惠貸款方式提供，其餘來自碳信用額度。

但這筆資金仍然不夠。IEA表示，每年需要約80億美元來解決這項有一半發生在非洲的問題，全球卻僅籌集到25億美元左右。

儘管在亞洲已取得進展，4/5的撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）家庭仍依賴木材、木炭、煤炭、動物糞便和農業廢棄物等高污染烹飪燃料。

燃燒這些燃料將產生微粒，滲入肺部後會造成癌症或中風等呼吸道及心血管問題。

這項威脅對婦女和孩童來說尤為嚴峻，而他們花費大量時間撿柴，也影響到受教育或賺取工資的機會。

根據IEA說法，若改用潔淨烹調方式，2030年底前每年將可減少15億公噸的二氧化碳排放，約與船隻及飛機去年的排放量相當。

出席峰會的坦尚尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）說道：「在非洲成功推動潔淨烹調將有助於保護環境、氣候、健康，並確保性別平等。」

比羅爾表示，IEA將「嚴格追蹤今天公布的承諾，以確保它們能按時、完全兌現」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130515